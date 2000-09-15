Раздел: Авто
Автопарк Нацполиции пополнился новыми авто
Полицейским накупили новых автомобилей
Нацполиция в результате тендера купила 83 новых гибридных кроссоверов, потратив на них более 112 млн. гривен. Тендер проводился в системе ProZorro, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Следует отметить, что Национальная полиция смогла провести конкурс на эту покупку только с третьего раза. Первые два тендера не состоялись из-за слишком маленького количества участников.
Тендер выиграла компания «Нико Диамант», предложившая полиции 83 кроссоверов с подзаряжаемой гибридной силовой установкой за общую сумму в 112,174 млн. гривен. Это на 40 тыс. дешевле, чем предложение другого участника тендера. Таким образом, каждый из этих новых кроссоверов обошелся полиции в 1,3 млн. гривен.
Новые гибридные автомобили пополнят автопарк украинской полиции к маю 2019 года. Все они должны быть 2018 года выпуска. Цвет – белый.
В этой истории не обошлось без скандала. Организаторов тендера обвинили в том, что конкурсная документация была разработана под одного конкретного продавца, что исключает конкуренцию. Организаторы тендера эти обвинения отвергли.
Читайте также: Автопарк украинской полиции пополнился новыми внедорожниками
Ранее эксперты государственной аудиторской службы пришли к выводу, что полицейские гибридные автомобили Toyota Prius и Mitsubishi Outlander PHEV оказали меньшее положительное влияние на экологию, чем ожидалось. Вернее, они практически никакого положительного влияния на экологию не оказали. Во время эксплуатации этих машин в 2015-2017 годах выбросы парниковых газов снизились на 95-97% меньше, чем планировалось.
Нацполиция в результате тендера купила 83 новых гибридных кроссоверов, потратив на них более 112 млн. гривен. Тендер проводился в системе ProZorro, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автовод.
Следует отметить, что Национальная полиция смогла провести конкурс на эту покупку только с третьего раза. Первые два тендера не состоялись из-за слишком маленького количества участников.
Тендер выиграла компания «Нико Диамант», предложившая полиции 83 кроссоверов с подзаряжаемой гибридной силовой установкой за общую сумму в 112,174 млн. гривен. Это на 40 тыс. дешевле, чем предложение другого участника тендера. Таким образом, каждый из этих новых кроссоверов обошелся полиции в 1,3 млн. гривен.
Новые гибридные автомобили пополнят автопарк украинской полиции к маю 2019 года. Все они должны быть 2018 года выпуска. Цвет – белый.
В этой истории не обошлось без скандала. Организаторов тендера обвинили в том, что конкурсная документация была разработана под одного конкретного продавца, что исключает конкуренцию. Организаторы тендера эти обвинения отвергли.
Читайте также: Автопарк украинской полиции пополнился новыми внедорожниками
Ранее эксперты государственной аудиторской службы пришли к выводу, что полицейские гибридные автомобили Toyota Prius и Mitsubishi Outlander PHEV оказали меньшее положительное влияние на экологию, чем ожидалось. Вернее, они практически никакого положительного влияния на экологию не оказали. Во время эксплуатации этих машин в 2015-2017 годах выбросы парниковых газов снизились на 95-97% меньше, чем планировалось.
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