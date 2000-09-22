Раздел: Авто
Эксперт назвал распространенные схемы обмана водителей на СТО
Об этих уловках нужно знать каждому автовладельцу.
Мало удивительного в том факте, что во время пользования автомобилем, транспортное средство время от времени нуждается в техническом обслуживании. В такой ситуации единственно правильным решением будет - обратиться за помощью к настоящим мастерам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Правда, и при этом ни один водитель не застрахован от того, чтобы не нарваться на не самых добропорядочных дилеров или ремонтников.
1. Чистка датчика расхода воздуха
В силовом агрегате автомобиля есть датчик расхода воздуха, который отвечает за контроль изменения смеси. Достаточно часто, когда с двигателем появляются проблемы, заботливые мастера предлагают услуги по очистке этого датчика. Мол, вредные и опасные отложения загрязняют его, тем самым ухудшая работу всего агрегата.
В большинстве случаев это надувательство. Проблемы с датчиком расхода воздуха могут появиться, только если в механизм попадет весьма крупное инородное тело. Во всех остальных случаях чистить его нет никакой нужды.
2. Промывка инжектора
Настоящие проблемы с инжектором и форсункам можно выявить только после проведения соответствующей диагностики. В большинстве других случаев, когда водителю предлагают выполнить промывку инжектора, его пытаются облапошить. Специалисты рекомендуют проверять и чистить инжектор только после прохождения 60-70 тысяч километров с момента последнего технического обслуживания. Настоящие мастера используют для такой чистки специальное оборудование и химию.
3. Заправка кондиционера
Если в машине есть кондиционер, то водителю могут начать на каждом ТО предлагать заправить систему свежим фереоном. Работники станций часто ссылаются на то, что это позволит улучшить «беспроблемность» работы кондиционера. В действительности же автомобильные производители рекомендуют заправлять кондиционер не чаще, чем один раз в два года. Также следует помнить о том, что, как и работа с любым другим механизмами авто, кондиционер требует проверки на специальном оборудовании.
4. Антибактериальная обработка
Антибактериальную обработку системы вентиляции действительно стоит периодически делать. Вот только в большинстве случаев предлагающие такую услугу «мастера» ограничиваются использованием самой тривиальной, не специализированной химии для очистки и дезинфекции. Такой подход не имеет ничего общего с плановым комплексом санитарных мероприятий.
Читайте также: Раскрыты характеристики нового электрокара Mercedes-Benz
5. Антикоррозийная обработка
Наконец, еще одна услуга, которую следует заказывать напрямую, а не в качестве «приятного дополнения». Важно понимать, что качество такой обработки во многом зависит от тех реагентов и мастик, что будут использовать мастера при обработке днища и порогов. Один из тех случаев, когда экономить на химии точно не стоит.
Мало удивительного в том факте, что во время пользования автомобилем, транспортное средство время от времени нуждается в техническом обслуживании. В такой ситуации единственно правильным решением будет - обратиться за помощью к настоящим мастерам, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Правда, и при этом ни один водитель не застрахован от того, чтобы не нарваться на не самых добропорядочных дилеров или ремонтников.
1. Чистка датчика расхода воздуха
В силовом агрегате автомобиля есть датчик расхода воздуха, который отвечает за контроль изменения смеси. Достаточно часто, когда с двигателем появляются проблемы, заботливые мастера предлагают услуги по очистке этого датчика. Мол, вредные и опасные отложения загрязняют его, тем самым ухудшая работу всего агрегата.
В большинстве случаев это надувательство. Проблемы с датчиком расхода воздуха могут появиться, только если в механизм попадет весьма крупное инородное тело. Во всех остальных случаях чистить его нет никакой нужды.
2. Промывка инжектора
Настоящие проблемы с инжектором и форсункам можно выявить только после проведения соответствующей диагностики. В большинстве других случаев, когда водителю предлагают выполнить промывку инжектора, его пытаются облапошить. Специалисты рекомендуют проверять и чистить инжектор только после прохождения 60-70 тысяч километров с момента последнего технического обслуживания. Настоящие мастера используют для такой чистки специальное оборудование и химию.
3. Заправка кондиционера
Если в машине есть кондиционер, то водителю могут начать на каждом ТО предлагать заправить систему свежим фереоном. Работники станций часто ссылаются на то, что это позволит улучшить «беспроблемность» работы кондиционера. В действительности же автомобильные производители рекомендуют заправлять кондиционер не чаще, чем один раз в два года. Также следует помнить о том, что, как и работа с любым другим механизмами авто, кондиционер требует проверки на специальном оборудовании.
4. Антибактериальная обработка
Антибактериальную обработку системы вентиляции действительно стоит периодически делать. Вот только в большинстве случаев предлагающие такую услугу «мастера» ограничиваются использованием самой тривиальной, не специализированной химии для очистки и дезинфекции. Такой подход не имеет ничего общего с плановым комплексом санитарных мероприятий.
Читайте также: Раскрыты характеристики нового электрокара Mercedes-Benz
5. Антикоррозийная обработка
Наконец, еще одна услуга, которую следует заказывать напрямую, а не в качестве «приятного дополнения». Важно понимать, что качество такой обработки во многом зависит от тех реагентов и мастик, что будут использовать мастера при обработке днища и порогов. Один из тех случаев, когда экономить на химии точно не стоит.
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