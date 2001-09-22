Новая версия Tesla будет оснащаться видеорегистратором

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Маск сообщил, когда в Tesla появится полноценный автопилот Обновление V9 исправит все недостатки и ошибки и даст владельцам Тесла то, чего они так долго ждали.