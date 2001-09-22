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Раздел: Авто  
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Новая версия Tesla будет оснащаться видеорегистратором

Новая версия Tesla будет оснащаться видеорегистратором Функция появится в новой версии программного обеспечения.

Глава Tesla Илон Маск постом в Twitter подтвердил, что компания проводит финальные тесты видеорегистратора, эта функция станет доступна владельцам автомобилей Tesla после обновления программного обеспечения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

Обновление по сути подарит автовладельцам бесплатную камеру, позволяющую регистрировать передвижения. Эти видеоматериалы могут пригодится в случае ДТП и несправедливого штрафа, или просто для развлечения.

Все автомобили Tesla оснащены восемью камерами, необходимыми для работы автопилота. До будущего обновления записи камер были скрыты от пользователей, они могли использоваться только для внутреннего использования компанией при анализе сбоев.

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Маск в переписке со своим подписчиком в Twitter уточнил, что в обновлении V9 появится бета-версия видеорегистратора, а финальный вариант поступит уже в V9.1.
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 Теги: Tesla, видеорегистратор

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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