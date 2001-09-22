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Раздел: Авто  
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Nissan отзывает сотни тысяч опасных автомобилей

Nissan отзывает сотни тысяч опасных автомобилей Отзывная кампания также распространилась на Infiniti.

Североамериканское подразделение Nissan объявило об отзыве 215 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания. Под действие акции попали модели Nissan Pathfinder 2017 и 2018 модельных годов, Nissan Maxima 2016 и 2017 м.г., Nissan Murano 2015−2017 м.г. и Infiniti QX60 2017 м.г., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Во всем оказался виноват некачественный уплотнитель шланга антиблокировочной системы тормозов. В случае протечки тормозная жидкость может попасть на электронную плату, вызвав короткое замыкание. Водители могут распознать эту проблему по загоревшейся контрольной лампе ABS на приборной панели

В Nissan советуют в этом случае прекратить движение, так как тормозная жидкость может воспламениться и спалить весь автомобиль.

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Nissan обязался известить всех владельцев бракованных машин о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр и бесплатно заменить потенциально опасные элементы системы ABS.
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 Теги: Nissan, отзыв авто

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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