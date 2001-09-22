Раздел: Авто
Nissan отзывает сотни тысяч опасных автомобилей
Отзывная кампания также распространилась на Infiniti.
Североамериканское подразделение Nissan объявило об отзыве 215 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания. Под действие акции попали модели Nissan Pathfinder 2017 и 2018 модельных годов, Nissan Maxima 2016 и 2017 м.г., Nissan Murano 2015−2017 м.г. и Infiniti QX60 2017 м.г., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Во всем оказался виноват некачественный уплотнитель шланга антиблокировочной системы тормозов. В случае протечки тормозная жидкость может попасть на электронную плату, вызвав короткое замыкание. Водители могут распознать эту проблему по загоревшейся контрольной лампе ABS на приборной панели
В Nissan советуют в этом случае прекратить движение, так как тормозная жидкость может воспламениться и спалить весь автомобиль.
Читайте также: Эксперт назвал распространенные схемы обмана водителей на СТО
Nissan обязался известить всех владельцев бракованных машин о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр и бесплатно заменить потенциально опасные элементы системы ABS.
Североамериканское подразделение Nissan объявило об отзыве 215 тысяч машин в США из-за угрозы возгорания. Под действие акции попали модели Nissan Pathfinder 2017 и 2018 модельных годов, Nissan Maxima 2016 и 2017 м.г., Nissan Murano 2015−2017 м.г. и Infiniti QX60 2017 м.г., сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Во всем оказался виноват некачественный уплотнитель шланга антиблокировочной системы тормозов. В случае протечки тормозная жидкость может попасть на электронную плату, вызвав короткое замыкание. Водители могут распознать эту проблему по загоревшейся контрольной лампе ABS на приборной панели
В Nissan советуют в этом случае прекратить движение, так как тормозная жидкость может воспламениться и спалить весь автомобиль.
Читайте также: Эксперт назвал распространенные схемы обмана водителей на СТО
Nissan обязался известить всех владельцев бракованных машин о необходимости посетить ближайший официальный дилерский центр и бесплатно заменить потенциально опасные элементы системы ABS.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
149
0
Также советуем посмотреть
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
- На пляже в Новой Зеландии засняли морское «НЛО»
- Спичрайтеры Порошенко с задачей справились
- Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле
- Чем руководствуется защита Кернеса
- Чересчур придирчивая невеста насмешила Сеть
- Скукоживается: соцсети потешаются над свежей фоткой Путина
- YES: без важких компромісів
- Путин в образе матрешки «украсил» обложку Time
- «ЛНР» отжала Ровеньковский пивзавод у владельца
- Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского, Водяного и Гнутово
- Попытка принца Гарри поцеловать девушку закончилась конфузом
- Про угорські паспорти на Закарпатті
- Сеть насмешили размышления российской чиновницы о мужчинах и женщинах
- В чем причина «разборок» НАБУ и САП
- Американцам удалось заснять подлетевший к ним «НЛО»
- Справа Седлецької: куди поспішає ЄСПЛ
Оставьте свой комментарий