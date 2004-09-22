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Раздел: Авто  
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Ford продемонстрировал прототип электрического тягача

Ford продемонстрировал прототип электрического тягача Конкурент Tesla Semi был представлен на выставке в Ганновере.

Концептуальный электрический грузовик американской компании проучил название F-Vision Future Truck. Работы над данным проектом вели специалисты компании Ford Otosan - совместного предприятия турецкого конгломерата Koc Holding и корпорации Ford, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Как отмечают создатели фуры, работая над дизайн новинки вдохновление специалисты черпали из комиксов Marvel. В итоге аэродинамическая кабина грузовика напоминает шлем Железного человека. Ford F-Vision Future Truck оснастили полностью электрической силовой установкой и автопилотом четвертого уровня.

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Концептуальная фура может самостоятельно передвигаться в определенных зонах и маршрутах при нормальных погодных условиях. Также отмечается, что внешние органы управления тоже предусмотрены, что позволяет контролировать машину и вручную.
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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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