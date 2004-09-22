Ford продемонстрировал прототип электрического тягача

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15 июня прогремел третий по счёту в США взрыв на заводе. В этот раз пострадало предприятие компании Ford, расположенное в городе Клейкомо. Во время взрыва было ранено два человека. На данный момент они госпитализированы и проходят медосмотр. Представитель управления пожарной охраны заявил о том, что вероятной причиной пожара