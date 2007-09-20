Kia показала обновленную Forte

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Компания Kia представила на моторшоу в Нью-Йорке новое поколение купе Forte Koup (на большинстве других рынках авто продают под названием Cerato). Варианты с кузовами «хэтчбек» и «седан» дебютировали в ноябре минувшего, а также феврале нынешнего года соответственно. На американском авторынке купе будет предложено в двух