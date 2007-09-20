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Раздел: Авто  
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Kia показала обновленную Forte

Kia показала обновленную ForteKia Forte имеет некоторые внешние сходства со Stinger.

Чтобы привлечь внимание к новинке Kia Forte модельного ряда 2019 года предстал на видеоролике, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Мировые тенденции говорят о том, что спрос на седаны постепенно падает, уступая место кроссоверам, внедорожникам и другим типам автомобилей. Однако Kia предпринимает попытки спасти ситуацию.

Наглядным тому примером является видеоролик, снятый на одной из взлетно-посадочных полос. В нем Kia Forte с индексом 2019 бросил вызов параметром гоночных автомобилей и показал несколько трюков.

Сам ролик занял по времени 40 секунд. За рулем новинки профессиональный автогонщик, который с максимальным эффектом показал возможности автомобиля.

Kia Forte имеет некоторые внешние сходства со Stinger. В то же время, под капотом машины есть двигатель на 2 литра, который способен развивать мощность в 147 лошадиных сил.

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Трансмиссию также можно выбрать. Производитель предлагает «механику» на 6 ступеней или АКПП на такое же количество положений.
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 Теги: Kia, Forte

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Сегодня, 10:43 » Автор: Алена Шимко
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