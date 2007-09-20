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Раздел: Авто  
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От Лондона до Брюсселя: сколько проедет электрокар Jaguar на одной зарядке

От Лондона до Брюсселя: сколько проедет электрокар Jaguar на одной зарядкеКомпания показала эффектную поездку через Ла-Манш.

Компания Jaguar продолжает попытки раскрутить первый в мире полностью электрический кроссовер I-Pace, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.

Сначала был заключен контракт со всемирно известной поп-звездой Dua Lipa, а сейчас компания решила продемонстрировать возможности I-Pace в эффектной поездке в тоннеле под проливом Ла-Манш между Великобританией и Бельгией.

Столь агрессивный маркетинг обьясним слабым уровнем продаж. Несмотря на все ожидания, в августе компании удалось реализовать всего 140 единиц I-Pace, а общий обьем продаж пока что насчитывает менее 600 автомобилей. Что касается данного пробега, Jaguar I-Pace начал свой путь с Лондона с полностью заряженной батареей, и последовал через тоннель под проливом Ла-Манш.

Специально для этого пробега I-Pace было разрешено проехать тоннель не на платформе поезда, а через специальный сервисный отрезок длинной в 50 километров. Конечной целью стал город Брюссель, что составило 369 километров пути с оставшимся 8% уровнем заряда батареи, чего хватило бы еще на 32 километра пути. В общей сложности в данном поездке возможности батареи составили 401 километр, что заметно ниже заявленных производителем 470 километров, но все же достаточно внушительно.

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При этом, по утверждению Jaguar, 15-минутная дозарядка автомобиля поможет увеличить дальность пробега еще на 100 километров.
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 Теги: Jaguar, I-PACE

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Сегодня, 12:02 » Автор: Алена Шимко
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