Раздел: Авто
От Лондона до Брюсселя: сколько проедет электрокар Jaguar на одной зарядке
Компания показала эффектную поездку через Ла-Манш.
Компания Jaguar продолжает попытки раскрутить первый в мире полностью электрический кроссовер I-Pace, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Сначала был заключен контракт со всемирно известной поп-звездой Dua Lipa, а сейчас компания решила продемонстрировать возможности I-Pace в эффектной поездке в тоннеле под проливом Ла-Манш между Великобританией и Бельгией.
Столь агрессивный маркетинг обьясним слабым уровнем продаж. Несмотря на все ожидания, в августе компании удалось реализовать всего 140 единиц I-Pace, а общий обьем продаж пока что насчитывает менее 600 автомобилей. Что касается данного пробега, Jaguar I-Pace начал свой путь с Лондона с полностью заряженной батареей, и последовал через тоннель под проливом Ла-Манш.
Специально для этого пробега I-Pace было разрешено проехать тоннель не на платформе поезда, а через специальный сервисный отрезок длинной в 50 километров. Конечной целью стал город Брюссель, что составило 369 километров пути с оставшимся 8% уровнем заряда батареи, чего хватило бы еще на 32 километра пути. В общей сложности в данном поездке возможности батареи составили 401 километр, что заметно ниже заявленных производителем 470 километров, но все же достаточно внушительно.
Читайте также: Компания Нyundai официально представила новенький электрокар
При этом, по утверждению Jaguar, 15-минутная дозарядка автомобиля поможет увеличить дальность пробега еще на 100 километров.
Компания Jaguar продолжает попытки раскрутить первый в мире полностью электрический кроссовер I-Pace, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Сначала был заключен контракт со всемирно известной поп-звездой Dua Lipa, а сейчас компания решила продемонстрировать возможности I-Pace в эффектной поездке в тоннеле под проливом Ла-Манш между Великобританией и Бельгией.
Столь агрессивный маркетинг обьясним слабым уровнем продаж. Несмотря на все ожидания, в августе компании удалось реализовать всего 140 единиц I-Pace, а общий обьем продаж пока что насчитывает менее 600 автомобилей. Что касается данного пробега, Jaguar I-Pace начал свой путь с Лондона с полностью заряженной батареей, и последовал через тоннель под проливом Ла-Манш.
Специально для этого пробега I-Pace было разрешено проехать тоннель не на платформе поезда, а через специальный сервисный отрезок длинной в 50 километров. Конечной целью стал город Брюссель, что составило 369 километров пути с оставшимся 8% уровнем заряда батареи, чего хватило бы еще на 32 километра пути. В общей сложности в данном поездке возможности батареи составили 401 километр, что заметно ниже заявленных производителем 470 километров, но все же достаточно внушительно.
Читайте также: Компания Нyundai официально представила новенький электрокар
При этом, по утверждению Jaguar, 15-минутная дозарядка автомобиля поможет увеличить дальность пробега еще на 100 километров.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
307
0
Также советуем посмотреть
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
- Потешные питомцы, которым все равно, где спать
- Веселые ситуации, которые могут произойти лишь на борту самолета
- Забавные фотки людей, не готовых к "покатушкам" на американских горках
- Стало известно, как собираются поделить имущество украинских церквей
- Копы «спасли» день рождения мальчика, оставшегося без гостей
- Герои этих веселых фоток не смогли "победить" сонливость
- Украинские депутаты просят патриарха Варфоломея отложить вопрос об автокефалии
- Забавные твиты, в которых многие узнают себя
- Дело Вороненкова: появились новые подробности
- Совсем не смутился: воришку-енота застали на месте «преступления»
- Хуг заявил о регрессе в разведении сил на Донбассе
- Виступ Порошенко у Раді був всеохопним
- Американские студенты забавно разыграли McDonald's
- В «ЛНР» снова проблемы с мобильной связью
- На пляже в Новой Зеландии засняли морское «НЛО»
- Спичрайтеры Порошенко с задачей справились
- Американец стал звездой Сети, прокатившись по шоссе на гидроцикле
- Чем руководствуется защита Кернеса
- Чересчур придирчивая невеста насмешила Сеть
- Скукоживается: соцсети потешаются над свежей фоткой Путина
- YES: без важких компромісів
- Путин в образе матрешки «украсил» обложку Time
- «ЛНР» отжала Ровеньковский пивзавод у владельца
- Боевики обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского, Водяного и Гнутово
- Попытка принца Гарри поцеловать девушку закончилась конфузом
Оставьте свой комментарий