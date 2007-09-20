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Раздел: Авто  
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"Суперзапорожец": в Украине продают ЗАЗ-968М за 200 тысяч гривен

"Суперзапорожец": в Украине продают ЗАЗ-968М за 200 тысяч гривенЗа эти же деньги можно купить новый Lanos.

В городе Изюм Харьковской выставили на продажу тюнингованный ЗАЗ-968М "Запорожец" 1987 года выпуска, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Советский автомобиль превратили в пляжный багги, просят за это чудо 200 тыс. гривен, сообщает "24 Канал".

Авто имеет открытые колеса и кабину, для безопасности оборудован каркасом из труб. Руль и сиденья в машине от Таврии, а двигатель от оригинального "Запорожца": 900-кубовый мотор в паре с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, выдает 27 л.с. мощности.

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Продавец просит за такой "суперзапорожец" 200 тысяч гривен. За эти же деньги можно купить новый Lanos.
"Суперзапорожец": в Украине продают ЗАЗ-968М за 200 тысяч гривен
"Суперзапорожец": в Украине продают ЗАЗ-968М за 200 тысяч гривен
"Суперзапорожец": в Украине продают ЗАЗ-968М за 200 тысяч гривен
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 Теги: ЗАЗ-968М, Запорожец, Тюнинг

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Сегодня, 14:56 » Автор: Алена Шимко
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