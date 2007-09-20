"Суперзапорожец": в Украине продают ЗАЗ-968М за 200 тысяч гривен

За эти же деньги можно купить новый Lanos.



В городе Изюм Харьковской выставили на продажу тюнингованный ЗАЗ-968М "Запорожец" 1987 года выпуска, передает



Советский автомобиль превратили в пляжный багги, просят за это чудо 200 тыс. гривен, сообщает "24 Канал".



Авто имеет открытые колеса и кабину, для безопасности оборудован каркасом из труб. Руль и сиденья в машине от Таврии, а двигатель от оригинального "Запорожца": 900-кубовый мотор в паре с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, выдает 27 л.с. мощности.



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Продавец просит за такой "суперзапорожец" 200 тысяч гривен. За эти же деньги можно купить новый Lanos.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В городе Изюм Харьковской выставили на продажу тюнингованный ЗАЗ-968М "Запорожец" 1987 года выпуска, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua Советский автомобиль превратили в пляжный багги, просят за это чудо 200 тыс. гривен, сообщает "24 Канал".Авто имеет открытые колеса и кабину, для безопасности оборудован каркасом из труб. Руль и сиденья в машине от Таврии, а двигатель от оригинального "Запорожца": 900-кубовый мотор в паре с 4-ступенчатой ​​механической коробкой передач, выдает 27 л.с. мощности.Продавец просит за такой "суперзапорожец" 200 тысяч гривен. За эти же деньги можно купить новый Lanos.



