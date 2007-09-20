Раздел: Авто
В Сети показали самый доступный Lamborghini
В Польше продают суперкар Lamborghini за 30 тыс. евро.
В Польше на продажу выставили суперкар Lamborghini Aventador всего за 30 тыс. евро. Нет, речь не идет про разбитый суперкар или про какую-нибудь копию Ламборгини. Польские мастера создали стол Lamborghini, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Оригинальную мебель разработали в ателье Design Epicentrum Manufacture. Стол достигает 1,9 м в ширину, 1,6 м в глубину и 80 см в высоту и полностью повторяет переднюю часть Lamborghini Aventador.
Польские мебельщики детально воссоздали нос Ламборгини, его колеса и даже карбоновые тормоза. Мало того, покупатель может заказать диодную подсветку в фарах и выбрать один из 200 цветов.
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Интересно, что стол будет гораздо эксклюзивнее, чем настоящий Lamborghini Aventador, ведь планируют выпустить лишь 44 таких стильных предмета мебели. К слову, это не первый предмет интерьера в виде автомобиля - на Западе подобные поделки очень популярны.
В Польше на продажу выставили суперкар Lamborghini Aventador всего за 30 тыс. евро. Нет, речь не идет про разбитый суперкар или про какую-нибудь копию Ламборгини. Польские мастера создали стол Lamborghini, передает Хроника.инфо со ссылкой на ТопЖыр.
Оригинальную мебель разработали в ателье Design Epicentrum Manufacture. Стол достигает 1,9 м в ширину, 1,6 м в глубину и 80 см в высоту и полностью повторяет переднюю часть Lamborghini Aventador.
Польские мебельщики детально воссоздали нос Ламборгини, его колеса и даже карбоновые тормоза. Мало того, покупатель может заказать диодную подсветку в фарах и выбрать один из 200 цветов.
Читайте также: В Сети нашли запись зрелищной аварии Lamborghini и Mazda
Интересно, что стол будет гораздо эксклюзивнее, чем настоящий Lamborghini Aventador, ведь планируют выпустить лишь 44 таких стильных предмета мебели. К слову, это не первый предмет интерьера в виде автомобиля - на Западе подобные поделки очень популярны.
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