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Раздел: Авто  
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BMW раскрыла планы на Парижское автошоу

BMW раскрыла планы на Парижское автошоуЦентральной моделью стенда BMW должен стать родстер Z4.

Компания BMW представила свои планы на Парижское автошоу, которое стартует 2 октября. Немецкий автогигант покажет полностью новый родстер Z4, роскошное купе 8-й серии, четвертое поколение кроссовера Х5 и заряженную «М»-версию 5-й серии.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.

Пожалуй, центральной моделью стенда BMW должен стать родстер Z4, разработанный совместно с Toyota Supra, и недавно представленный публике в онлайн режиме.

В зависимости от комплектации Z4 будет поставляться с 2-литровым турбированным 4-цилиндровым мотором на 197 или 255 лошадиных сил, а также 3-литровым турбированным рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом на 382 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, позволяющим достичь 100 км/час всего за 4,4 секунды.

Еще одной долгожданной публичной премьерой станет показ новой 8-й серии марки - роскошное купе в комплектации M850i будет оснащено 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом абсолютно новой разработки, позволяющим выжать 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Купе способно разогнаться до сотни всего за 3,7 секунды.

Будет представлена и версия попроще дизельная 840d, оснащенная 3-литровой турбированной рядной шестеркой мощностью 315 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Она разгоняется до 100 км/час за 4,9 секунды.

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Спортивная версия BMW M5 Competition займет свое почетное место на стенде, дразня посетителей новым дизайном и форсированным 4,4-литровым двигателем V8, способным выдавать 625 лошадиных сил, разгоняясь до 100 км/час за 3,3 секунды.
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 Теги: BMW, автошоу

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Сегодня, 18:06 » Автор: Едгар Букмирза
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