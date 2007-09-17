Раздел: Авто
BMW раскрыла планы на Парижское автошоу
Центральной моделью стенда BMW должен стать родстер Z4.
Компания BMW представила свои планы на Парижское автошоу, которое стартует 2 октября. Немецкий автогигант покажет полностью новый родстер Z4, роскошное купе 8-й серии, четвертое поколение кроссовера Х5 и заряженную «М»-версию 5-й серии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.
Пожалуй, центральной моделью стенда BMW должен стать родстер Z4, разработанный совместно с Toyota Supra, и недавно представленный публике в онлайн режиме.
В зависимости от комплектации Z4 будет поставляться с 2-литровым турбированным 4-цилиндровым мотором на 197 или 255 лошадиных сил, а также 3-литровым турбированным рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом на 382 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, позволяющим достичь 100 км/час всего за 4,4 секунды.
Еще одной долгожданной публичной премьерой станет показ новой 8-й серии марки - роскошное купе в комплектации M850i будет оснащено 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом абсолютно новой разработки, позволяющим выжать 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Купе способно разогнаться до сотни всего за 3,7 секунды.
Будет представлена и версия попроще дизельная 840d, оснащенная 3-литровой турбированной рядной шестеркой мощностью 315 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Она разгоняется до 100 км/час за 4,9 секунды.
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Спортивная версия BMW M5 Competition займет свое почетное место на стенде, дразня посетителей новым дизайном и форсированным 4,4-литровым двигателем V8, способным выдавать 625 лошадиных сил, разгоняясь до 100 км/час за 3,3 секунды.
Компания BMW представила свои планы на Парижское автошоу, которое стартует 2 октября. Немецкий автогигант покажет полностью новый родстер Z4, роскошное купе 8-й серии, четвертое поколение кроссовера Х5 и заряженную «М»-версию 5-й серии.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на livecars.
Пожалуй, центральной моделью стенда BMW должен стать родстер Z4, разработанный совместно с Toyota Supra, и недавно представленный публике в онлайн режиме.
В зависимости от комплектации Z4 будет поставляться с 2-литровым турбированным 4-цилиндровым мотором на 197 или 255 лошадиных сил, а также 3-литровым турбированным рядным 6-цилиндровым силовым агрегатом на 382 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента, позволяющим достичь 100 км/час всего за 4,4 секунды.
Еще одной долгожданной публичной премьерой станет показ новой 8-й серии марки - роскошное купе в комплектации M850i будет оснащено 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом абсолютно новой разработки, позволяющим выжать 523 лошадиные силы и 750 Нм крутящего момента. Купе способно разогнаться до сотни всего за 3,7 секунды.
Будет представлена и версия попроще дизельная 840d, оснащенная 3-литровой турбированной рядной шестеркой мощностью 315 л.с. и 680 Нм крутящего момента. Она разгоняется до 100 км/час за 4,9 секунды.
Читайте также: Савченко раскрыла "амбициозные планы" Путина по захвату Британии
Спортивная версия BMW M5 Competition займет свое почетное место на стенде, дразня посетителей новым дизайном и форсированным 4,4-литровым двигателем V8, способным выдавать 625 лошадиных сил, разгоняясь до 100 км/час за 3,3 секунды.
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