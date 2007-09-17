Раздел: Авто
BMW отзывает автомобили в Китае
Отзовут 6,9 тысячи автомобилей MINI производства 2017-2018 годов.
Немецкий автоконцерн BMW принял решение об отзыве 7,8 тысячи машин в Китае.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.ru.
Это связано с обнаружением неполадок в работе топливного насоса, а также дефекта в системе рециркуляции отработавших газов.
Такое нарушение в работе автомобиля может закончиться возгоранием, пояснили в Государственном управлении по регулированию рынка КНР.
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В частности, отзовут 6,9 тысячи автомобилей MINI производства 2017-2018 годов, а также модели BMW X5, которые ввозились из-за границы и производились в 2013-2015 годах, передаёт Синьхуа.
Немецкий автоконцерн BMW принял решение об отзыве 7,8 тысячи машин в Китае.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на news.ru.
Это связано с обнаружением неполадок в работе топливного насоса, а также дефекта в системе рециркуляции отработавших газов.
Такое нарушение в работе автомобиля может закончиться возгоранием, пояснили в Государственном управлении по регулированию рынка КНР.
Читайте также: Volkswagen массово отзывает автомобили
В частности, отзовут 6,9 тысячи автомобилей MINI производства 2017-2018 годов, а также модели BMW X5, которые ввозились из-за границы и производились в 2013-2015 годах, передаёт Синьхуа.
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