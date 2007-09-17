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Раздел: Авто  
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Skoda обновила двухтопливную «Октавию»

Skoda обновила двухтопливную «Октавию»В трех баллонах хранится 17,7 килограмма сжатого газа.

Компания Skoda представила обновленную Octavia с двухтопливной силовой установкой. Модификация под названием G-TEC, способная работать на сжатом природном газе, получила новый турбомотор, три баллона для газа и один бак для бензина. В отличие от предыдущей версии, новинка доступна только в кузове универсал.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

На смену бензиновому двигателю 1.4 TSI пришел новый агрегат - 1.5 TSI. Его отдача на 20 сил больше, чем у предыдущего мотора и составляет 130 лошадиных сил. Двигатель использует термодинамический цикл Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. В CNG-режиме выбросы диоксида углерода на 25 процентов меньше, чем у бензиновых моторов.

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Один, стальной, установлен перед задней осью, два из облегченного композита в подполье багажного отсека. Для бензина предназначен бак объемом 11,8 литра. На газе Octavia G-TEC может проезжать до 480 километров. Общий запас хода универсала не сообщается. У предыдущей машины он составлял 1330 километров.


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 Теги: Skoda, Octavia

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Сегодня, 21:56 » Автор: Едгар Букмирза
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