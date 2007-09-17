Раздел: Авто
Skoda обновила двухтопливную «Октавию»
В трех баллонах хранится 17,7 килограмма сжатого газа.
Компания Skoda представила обновленную Octavia с двухтопливной силовой установкой. Модификация под названием G-TEC, способная работать на сжатом природном газе, получила новый турбомотор, три баллона для газа и один бак для бензина. В отличие от предыдущей версии, новинка доступна только в кузове универсал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
На смену бензиновому двигателю 1.4 TSI пришел новый агрегат - 1.5 TSI. Его отдача на 20 сил больше, чем у предыдущего мотора и составляет 130 лошадиных сил. Двигатель использует термодинамический цикл Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. В CNG-режиме выбросы диоксида углерода на 25 процентов меньше, чем у бензиновых моторов.
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Один, стальной, установлен перед задней осью, два из облегченного композита в подполье багажного отсека. Для бензина предназначен бак объемом 11,8 литра. На газе Octavia G-TEC может проезжать до 480 километров. Общий запас хода универсала не сообщается. У предыдущей машины он составлял 1330 километров.
Компания Skoda представила обновленную Octavia с двухтопливной силовой установкой. Модификация под названием G-TEC, способная работать на сжатом природном газе, получила новый турбомотор, три баллона для газа и один бак для бензина. В отличие от предыдущей версии, новинка доступна только в кузове универсал.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
На смену бензиновому двигателю 1.4 TSI пришел новый агрегат - 1.5 TSI. Его отдача на 20 сил больше, чем у предыдущего мотора и составляет 130 лошадиных сил. Двигатель использует термодинамический цикл Миллера и обеспечивает высокую топливную экономичность и низкий уровень выбросов вредных веществ. В CNG-режиме выбросы диоксида углерода на 25 процентов меньше, чем у бензиновых моторов.
Читайте также: Названа самая популярная в Украине иномарка б/у
Один, стальной, установлен перед задней осью, два из облегченного композита в подполье багажного отсека. Для бензина предназначен бак объемом 11,8 литра. На газе Octavia G-TEC может проезжать до 480 километров. Общий запас хода универсала не сообщается. У предыдущей машины он составлял 1330 километров.
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