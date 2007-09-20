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Редкий американский спорткар выставили на продажу

Редкий американский спорткар выставили на продажуМасса Rossion Q1R составляет 850 килограммов.

На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже редкого спорткара Rossion Q1R. Всего было собрано три таких автомобиля, и этот единственный, который получил кузов, выполненный из «видимого карбона». Последняя цена, предложенная за двухдверку, построенную на базе британского Noble M400.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Rossion Q1R - это трековая версия дорожного среднемоторного спорткара Q1. От обычной машины Q1R отличается каркасом безопасности, гоночными «ковшами» Sparco, пятиточечными ремнями безопасности OMP, регулируемыми стойками Koni и тормозами Wilwood.

Спорткар оснащен фордовской двухлитровой «турбочетверкой» семейства EcoBoost, отдача которой составляет 327 лошадиных сил. Момент от двигателя (413 Нм) передается на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения.

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Более мощная версия Rossion Q1R комплектуется 3,0-литровой «шестеркой», выдающей более 500 лошадиных сил и 678 Нм момента. Разгон до сотни у такой машины занимает менее 3,3 секунды.

Редкий американский спорткар выставили на продажу
Редкий американский спорткар выставили на продажу
Редкий американский спорткар выставили на продажу



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 Теги: американский спорткар, продажа

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Вчера, 23:02 » Автор: Едгар Букмирза
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