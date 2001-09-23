Раздел: Авто
Lexus LC получит гибридную версию
Гибридной силовой установкой оснастят и другие модели.
Улучшения динамических характеристик кроссовера намерены добиваться за счет особой калибровки блока управления и установки мощного электромотора - сейчас мотор на UX 250h выдает всего около семи лошадиных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Новую гибридную установку Lexus уже начал тестировать на купе LC. По слухам, на двухдверке ее суммарная отдача составляет около 600 сил. На обычном LC 500h гибридный агрегат выдает 359 лошадиных сил.
Сейчас базовая модификация Lexus UX оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила. Коробка - вариатор Direct Shift с механической «стартовой» передачей.
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Старший агрегат - гибридная установка на базе двухлитрового «атмосферника». Ее отдача - 178 лошадиных сил.
Улучшения динамических характеристик кроссовера намерены добиваться за счет особой калибровки блока управления и установки мощного электромотора - сейчас мотор на UX 250h выдает всего около семи лошадиных сил, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24news.
Новую гибридную установку Lexus уже начал тестировать на купе LC. По слухам, на двухдверке ее суммарная отдача составляет около 600 сил. На обычном LC 500h гибридный агрегат выдает 359 лошадиных сил.
Сейчас базовая модификация Lexus UX оснащается 2,0-литровым мотором мощностью 171 лошадиная сила. Коробка - вариатор Direct Shift с механической «стартовой» передачей.
Читайте также: Seat представил новый кроссовер
Старший агрегат - гибридная установка на базе двухлитрового «атмосферника». Ее отдача - 178 лошадиных сил.
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