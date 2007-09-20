Раздел: Авто
Французские производители переходят на выпуск электромобилей
Популярные модели будут электрифицированы после 2019 года.
Французский альянс PSA Group готовится к переходу на альтернативные виды топлива. Как сообщает Carscoops, все модели Peugeot, Citroen, Opel, DS и Vauxhall после 2019 года получат электрическую или гибридную версию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На сегодня уже известно о 15-ти «электрифицированных» моделях, которые выйдут на европейский рынок в течение ближайших двух лет. Часть из них: Peugeot 3008, Peugeot 508 и 508 SW, DS7 Crossback E-Tense 4×4, Citroen C5 Aircross, Opel Grandland X и Vauxhall Grandland X будут подзаряжаемыми гибридами.
Основой каждой из новинок станут универсальные модульные платформы CMP и EMP2, которые одинаково хорошо подходят как для традиционных автомобилей с ДВС, так и для суперсовременных электрокаров.
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Напомним, что одним из первых представителей будущей линейки в этом месяце стал кроссовер DS3 Crossback E-Tense, оснащенный 136-сильным электрическим двигателем с запасом хода до 300 километров.
Французский альянс PSA Group готовится к переходу на альтернативные виды топлива. Как сообщает Carscoops, все модели Peugeot, Citroen, Opel, DS и Vauxhall после 2019 года получат электрическую или гибридную версию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
На сегодня уже известно о 15-ти «электрифицированных» моделях, которые выйдут на европейский рынок в течение ближайших двух лет. Часть из них: Peugeot 3008, Peugeot 508 и 508 SW, DS7 Crossback E-Tense 4×4, Citroen C5 Aircross, Opel Grandland X и Vauxhall Grandland X будут подзаряжаемыми гибридами.
Основой каждой из новинок станут универсальные модульные платформы CMP и EMP2, которые одинаково хорошо подходят как для традиционных автомобилей с ДВС, так и для суперсовременных электрокаров.
Читайте также: Названы основные ошибки при покупке подержанного авто
Напомним, что одним из первых представителей будущей линейки в этом месяце стал кроссовер DS3 Crossback E-Tense, оснащенный 136-сильным электрическим двигателем с запасом хода до 300 километров.
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