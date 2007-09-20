Раздел: Авто
Названы самые лучшие семейные автомобили
В ТОПе числятся 3 минивэна, 7 кроссоверов и 6 седанов.
Специалисты составили рейтинг самых лучших семейных транспортных средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители
При составлении данного списка эксперты руководствовались такими свойствами автомобиля, как безопасность, комфорт, вместительность и технические характеристики.
Первое место занимает Honda Civic. Второе место досталось Honda Accord. ТОП-3 самых лучших семейных авто закрывает KIA Optima.
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В ТОП-е наилучших машин для семейных поездок вошли корейский автомобиль Hyundai Sonata и американская машина Chevrolet Malibu, которые являются седанами. На 6-й позиции расположился Chevrolet Impala. Далее идут амтомобили Honda - HR-V и Pilot, Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Chevrolet Tahoe, Subaru Outback, Honda Odyssey, Toyota Sienna, а также KIA Sedona.
Специалисты составили рейтинг самых лучших семейных транспортных средств, передает Хроника.инфо со ссылкой на Автолюбители
При составлении данного списка эксперты руководствовались такими свойствами автомобиля, как безопасность, комфорт, вместительность и технические характеристики.
Первое место занимает Honda Civic. Второе место досталось Honda Accord. ТОП-3 самых лучших семейных авто закрывает KIA Optima.
Читайте также: Названы самые невероятные автомобили Ferrari
В ТОП-е наилучших машин для семейных поездок вошли корейский автомобиль Hyundai Sonata и американская машина Chevrolet Malibu, которые являются седанами. На 6-й позиции расположился Chevrolet Impala. Далее идут амтомобили Honda - HR-V и Pilot, Toyota Highlander, Nissan Pathfinder, Chevrolet Tahoe, Subaru Outback, Honda Odyssey, Toyota Sienna, а также KIA Sedona.
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