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Раздел: Авто  
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Эксперт назвали самые распространенные виды обмана на СТО

Эксперт назвали самые распространенные виды обмана на СТОВсе автолюбители рано из поздно отправляют транспортные средства на ТО и никто не застрахован от обмана во время этого

Техосмотр автомобиля рано или поздно неизбежно проходят все автолюбители, ведь транспортное средство требует регулярного осмотра и обслуживания у специалистов. Однако, обращаясь к профи, ни один водитель не застрахован от того, чтобы столкнуться с недобропорядочными ремонтниками или дилерами. Про варианты самых распространенных видов обмана автовладельцев рассказали эксперты, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Вот список самых распространенных моментов, где можно "нарваться" на обман:

Очищение датчика расхода воздуха.

В каждом авто есть датчик расхода воздуха, располагающийся в силовом агрегате. Именно он отвечает за контроль изменения горючей смеси. Часто, при возникновении проблем с двигателем, заботливые специалисты предлагают почистить этот датчик, объясняя тем, что вредные отложения забивают его, тем самым ухудшая работу всего "движка". Как правило, это является банальным обманом. Проблемы с датчиком расхода воздуха могут появиться, только если в механизм попадет весьма крупный предмет. Во всех остальных случаях в чистке нет никакой необходимости.

Промывка инжектора.

Настоящие проблемы с инжектором и форсунками обнаружить можно только после диагностики. Зачастую, предлагая такую услугу, владельца авто пытаются облапошить. В идеале проверять и чистить инжектор необходимо только после пробега в 60-70 тысяч километров с момента последнего техобслуживания. Профи используют для такой читки специальное оборудование и химию.

Заправка кондиционера.

Если авто оснащено кондиционером, то, как правило, на каждом ТО предлагают "освежить" фреон. Мастера обычно ссылаются на то, что это якобы улучшит "беспроблемность" работы кондиционера. Однако производители рекомендуют делать такую процедуру не чаще, чем пару раз в год. Стоит помнить и о том, что, автокондиционер, как и другие механизмы, требует проверки на спецоборудовании.

Антибактериальная обработка.

Антибактериальную обработку вентиляционной системы действительно стоит периодически делать. Однако в большинстве случаев, оказывая такую услугу "специалисты" используют не специализированную химию для очистки и дезинфекции, а самую обыкновенные бытовые чистящие средства. Это не имеет ничего общего с плановым комплексом санитарных мероприятий.

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Антикоррозийная обработка.

Еще одна услуга, которую следует заказывать напрямую, а не в качестве "приятного бонуса". Качество и уровень такой обработки во многом зависит от тех реагентов и мастик, которые используются при обработке днища и порогов. Один из тех случаев, когда экономить на химии точно не стоит.
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 Теги: автомобиль, СТО

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Сегодня, 12:20 » Автор: Татьяна Ларина
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