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Раздел: Авто  
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BMW 8-Series Cabriolet показали без камуфляжа

BMW 8-Series Cabriolet показали без камуфляжаПродажи кабриолета начнутся в следующем году - ближе к сезону.

После дебюта роскошного купе BMW 8-Series фанаты марки замерли в ожидании 4-дверной версии машины, а также модификации с открывающимся верхом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог

Шпионские снимки «кабрика» 8-Series опубликовал сайт Carscoops. Машина практически лишилась камуфляжа. Фактически от глаз скрыта только крышка багажника, за которой прячется и матерчатая крыша. Как и Coupe, выглядит Cabriolet очень агрессивно и в то же время не лишен элегантности. «Злая» корма привлекает внимание в первую очередь мощным диффузором, который наполовину выполнен из карбона.

В него интегрированы патрубки выхлопной системы. Оптика и спереди, и сзади полностью светодиодная. За камуфляжем не видно, но крышка багажника еще украшена М-спойлером, являющимся неотъемлемой частью спортивного пакета. Западные журналисты полагают, что это модификация M850i xDrive.

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Ожидается, что будет еще более доступная версия 840d xDrive Cabrio. Все «восьмерки» будут оснащаться 8-ступенчатым Steptronic. Продажи кабриолета начнутся в следующем году - ближе к сезону.

BMW 8-Series Cabriolet показали без камуфляжа
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 Теги: BMW, кабриолет

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Сегодня, 13:53 » Автор: Татьяна Ларина
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