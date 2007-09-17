Раздел: Авто
BMW 8-Series Cabriolet показали без камуфляжа
Продажи кабриолета начнутся в следующем году - ближе к сезону.
После дебюта роскошного купе BMW 8-Series фанаты марки замерли в ожидании 4-дверной версии машины, а также модификации с открывающимся верхом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог
Шпионские снимки «кабрика» 8-Series опубликовал сайт Carscoops. Машина практически лишилась камуфляжа. Фактически от глаз скрыта только крышка багажника, за которой прячется и матерчатая крыша. Как и Coupe, выглядит Cabriolet очень агрессивно и в то же время не лишен элегантности. «Злая» корма привлекает внимание в первую очередь мощным диффузором, который наполовину выполнен из карбона.
В него интегрированы патрубки выхлопной системы. Оптика и спереди, и сзади полностью светодиодная. За камуфляжем не видно, но крышка багажника еще украшена М-спойлером, являющимся неотъемлемой частью спортивного пакета. Западные журналисты полагают, что это модификация M850i xDrive.
Читайте также: BMW 8 Series показали без камуфляжа
Ожидается, что будет еще более доступная версия 840d xDrive Cabrio. Все «восьмерки» будут оснащаться 8-ступенчатым Steptronic. Продажи кабриолета начнутся в следующем году - ближе к сезону.
После дебюта роскошного купе BMW 8-Series фанаты марки замерли в ожидании 4-дверной версии машины, а также модификации с открывающимся верхом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог
Шпионские снимки «кабрика» 8-Series опубликовал сайт Carscoops. Машина практически лишилась камуфляжа. Фактически от глаз скрыта только крышка багажника, за которой прячется и матерчатая крыша. Как и Coupe, выглядит Cabriolet очень агрессивно и в то же время не лишен элегантности. «Злая» корма привлекает внимание в первую очередь мощным диффузором, который наполовину выполнен из карбона.
В него интегрированы патрубки выхлопной системы. Оптика и спереди, и сзади полностью светодиодная. За камуфляжем не видно, но крышка багажника еще украшена М-спойлером, являющимся неотъемлемой частью спортивного пакета. Западные журналисты полагают, что это модификация M850i xDrive.
Читайте также: BMW 8 Series показали без камуфляжа
Ожидается, что будет еще более доступная версия 840d xDrive Cabrio. Все «восьмерки» будут оснащаться 8-ступенчатым Steptronic. Продажи кабриолета начнутся в следующем году - ближе к сезону.
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