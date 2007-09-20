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Раздел: Авто  
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Tesla Model 3 назван одним из самых безопасных авто в мире

Tesla Model 3 назван одним из самых безопасных авто в миреTesla Model 3 получила максимальные 5 звезд в краш-тестах.

Электрический седан Tesla Model 3 получил максимальные 5 звезд в краш-тестах американской Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Autonews

Краш-тесты NHTSA являются стандартными в Америке. С 1993 года эта организация по итогам испытаний на безопасность ставит оценки, где высшая – 5 звезд. Метод оценки безопасности машин по версии NHTSA отличаются от EuroNCAP: лобовой удар происходит при скорости 35 миль/час с полным перекрытием передка, а при боковом ударе смещается сама машина, которая на скорости 20 миль/ч сталкивается под углом водительской дверью в препятствие, имитирующее столб

Tesla Model 3 получила максимальные 5 звезд в этих краш-тестах. Ранее такой же оценки удостоились другие автомобили компании Tesla.

Следует отметить, что высокая оценка Model 3 по методу NHTSA была дана одновременно с тем, что это управление расследует случаи аварий данного электромобиля. В частности, предполагается, что определенные проблемы существуют у системы автономного вождения.

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Model 3 имеет несколько комплектаций. В базовой комплектации запас хода составляет 350 км, а в комплектации Long range – 500 км. Есть еще и полноприводная версия.
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 Теги: Tesla Model, авто

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Сегодня, 14:49 » Автор: Татьяна Ларина
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