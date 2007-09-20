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Раздел: Авто  
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В Японии во время тестов была замечена новая Toyota

В Японии во время тестов была замечена новая Toyota Самый роскошный седан Toyota обзаведется спортивным вариантом

В Японии во время тестов была замечена новая Toyota Century GRMN. Заряженный седан Тойота обещают представить в ноябре: очевидно, его премьера состоится на Токийском автосалоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог.

Toyota Century GRMN разрабатывают в спортивном подразделении Gazoo Racing. Характеристики седана держат в секрете, но, скорее всего, он сохранит гибридную установку стандартной модели. Напомним, она состоит из пятилитрового бензинового V8 и электромотора. Ожидается, что мощность увеличат c 430 до минимум 500 л. с.

Также известно, что спортивный седан Тойота Сенчури станет полноприводным, получит доработанные тормоза и подвеску. Отличить его можно по аэродинамическому обвесу и небольшому спойлеру на крышке багажника. Ожидается, что новая Toyota Century GRMN будет стоить в районе 30 млн. иен (276 тыс. долларов), то есть на $100 тыс. дороже обычного седана.

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Заряженная версия сохранит роскошное внутреннее убранство и богатое оснащение.
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 Теги: Япония, Toyota

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Сегодня, 16:20 » Автор: Татьяна Ларина
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