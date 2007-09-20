В Японии во время тестов была замечена новая Toyota

Самый роскошный седан Toyota обзаведется спортивным вариантом



В Японии во время тестов была замечена новая Toyota Century GRMN. Заряженный седан Тойота обещают представить в ноябре: очевидно, его премьера состоится на Токийском автосалоне, пишет



Toyota Century GRMN разрабатывают в спортивном подразделении Gazoo Racing. Характеристики седана держат в секрете, но, скорее всего, он сохранит гибридную установку стандартной модели. Напомним, она состоит из пятилитрового бензинового V8 и электромотора. Ожидается, что мощность увеличат c 430 до минимум 500 л. с.



Также известно, что спортивный седан Тойота Сенчури станет полноприводным, получит доработанные тормоза и подвеску. Отличить его можно по аэродинамическому обвесу и небольшому спойлеру на крышке багажника. Ожидается, что новая Toyota Century GRMN будет стоить в районе 30 млн. иен (276 тыс. долларов), то есть на $100 тыс. дороже обычного седана.



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Заряженная версия сохранит роскошное внутреннее убранство и богатое оснащение. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В Японии во время тестов была замечена новая Toyota Century GRMN. Заряженный седан Тойота обещают представить в ноябре: очевидно, его премьера состоится на Токийском автосалоне, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Автоблог Toyota Century GRMN разрабатывают в спортивном подразделении Gazoo Racing. Характеристики седана держат в секрете, но, скорее всего, он сохранит гибридную установку стандартной модели. Напомним, она состоит из пятилитрового бензинового V8 и электромотора. Ожидается, что мощность увеличат c 430 до минимум 500 л. с.Также известно, что спортивный седан Тойота Сенчури станет полноприводным, получит доработанные тормоза и подвеску. Отличить его можно по аэродинамическому обвесу и небольшому спойлеру на крышке багажника. Ожидается, что новая Toyota Century GRMN будет стоить в районе 30 млн. иен (276 тыс. долларов), то есть на $100 тыс. дороже обычного седана.Заряженная версия сохранит роскошное внутреннее убранство и богатое оснащение.



