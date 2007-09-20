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Раздел: Авто  
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Составлен рейтинг лучших семейных автомобилей

Составлен рейтинг лучших семейных автомобилейЖурналисты сами испытывали некоторые машины.

Чтобы результаты исследований были максимально достоверными, специалисты изучили около трех сотен машин различных классов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

Журналисты сами испытывали некоторые машины, а также использовали опубликованные результаты тест-драйвов. В результате было отобрано 16 самых подходящих автомобилей для семьи.

Анализировались такие параметры, как ходовые качества, комфорт, вместительность и безопасность. Интересно, что в итоговом рейтинге присутствуют помимо минивэнов седаны с внедорожниками.

Итак, на первых двух местах находятся представители Honda - Civic и Accord. Замыкает лидирующую тройку Kia Optima.

Кроме того, в ТОП-5 присутствуют Hyundai Sonata и Chevrolet Malibu. Завершает таблицу минивэн Kia Sedona.

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Если говорить о распределении машин по типам, то получилась такая картина. В рейтинге семейных авто представлены 3 минивэна, шесть кроссоверов и семь седанов.
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 Теги: рейтинг, авто

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Сегодня, 18:14 » Автор: Едгар Букмирза
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