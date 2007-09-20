Раздел: Авто
Mazda CX-5 может получить новый мотор
Автомобиль должен получить значительное обновление салона.
В 2016 году обновленный кроссовер Mazda CX-5 был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Теперь, похоже, автомобиль ждут значительные обновления.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Сообщается, что 2019 модельный год CX-5 получит новый турбированный 2,5-литровый мотор мощностью 250 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Это значительно больше текущей атмосферной версии на 194 л.с.
Кроме того, автомобиль должен получить значительное обновление салона, системы Android Auto и Apple CarPlay, новые колесные диски и переработанную панель приборов с 7-дюймовым цветным дисплеем.
Читайте также: Mazda представила новый кроссовер CX-8
Впрочем, пока что речь идет о поставках турбированной Mazda CX-5 на рынки Северной Америки, о других странах инсайдеры ничего не сообщают.
В 2016 году обновленный кроссовер Mazda CX-5 был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Теперь, похоже, автомобиль ждут значительные обновления.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.
Сообщается, что 2019 модельный год CX-5 получит новый турбированный 2,5-литровый мотор мощностью 250 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Это значительно больше текущей атмосферной версии на 194 л.с.
Кроме того, автомобиль должен получить значительное обновление салона, системы Android Auto и Apple CarPlay, новые колесные диски и переработанную панель приборов с 7-дюймовым цветным дисплеем.
Читайте также: Mazda представила новый кроссовер CX-8
Впрочем, пока что речь идет о поставках турбированной Mazda CX-5 на рынки Северной Америки, о других странах инсайдеры ничего не сообщают.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
265
0
Также советуем посмотреть
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
- Сутки в ООС: 18 обстрелов, трое раненых
Оставьте свой комментарий