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Раздел: Авто  
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Mazda CX-5 может получить новый мотор

Mazda CX-5 может получить новый моторАвтомобиль должен получить значительное обновление салона.

В 2016 году обновленный кроссовер Mazda CX-5 был представлен на автосалоне в Лос-Анджелесе. Теперь, похоже, автомобиль ждут значительные обновления.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.org.

Сообщается, что 2019 модельный год CX-5 получит новый турбированный 2,5-литровый мотор мощностью 250 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента. Это значительно больше текущей атмосферной версии на 194 л.с.

Кроме того, автомобиль должен получить значительное обновление салона, системы Android Auto и Apple CarPlay, новые колесные диски и переработанную панель приборов с 7-дюймовым цветным дисплеем.

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Впрочем, пока что речь идет о поставках турбированной Mazda CX-5 на рынки Северной Америки, о других странах инсайдеры ничего не сообщают.
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 Теги: Mazda CX-5, новый мотор

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Сегодня, 22:36 » Автор: Едгар Букмирза
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