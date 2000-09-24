Раздел: Авто
Renault показала, какой будет доставка товаров в будущем
Беспилотные робомодули могут двигаться и без ведущего автомобиля.
Компания Renault каждый год предлагает все новые области использования для своей идеи EZ - серии концептов автомобилей для города. На этот раз разработчики представили машину для доставки разного рода товаров - EZ-PRO.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.
В серию концептов автономных городских электромобилей Renault входит уже две модели. Весной в Женеве был показан беспилотный концепт автомобиля для каршеринга EZ-GO, а сегодня на выставке в Ганновере состоялась новая премьера: EZ-PRO - робоавтомобиль с экспедитором для доставки грузов.
Исследования городского трафика во Франции показали, что 30% его составляет доставка товаров и услуг - таков вывод экспертов финансового издания Les Echos Etude. Эксперты Renault сочли, что EZ-PRO может взять на себя значительную часть этой нагрузки, если будет использовать совместную доставку, гибкое планирование и автономное управление. Получатели товаров при этом смогут выбирать удобное время и место доставки, а также отслеживать ее в режиме реального времени.
Концепт EZ-PRO может быть настоящим поездом без сцепки и состоять из автономного ведущего модуля и беспилотных робомодулей, адаптируемых под нужды коммерческих пользователей.
Читайте также: OLX запустила доставку товаров по Украине
Все зависит от задач. Например, в полностью автономном режиме они могут доставлять груз в определенное место в установленное время, где заказчик заберет его, открыв бокс при помощи мобильного телефона. Модули смогут заезжать даже в самые тесные дворики и переулки благодаря своей компактности и маневренности: все четыре колеса модуля являются поворотными.
Компания Renault каждый год предлагает все новые области использования для своей идеи EZ - серии концептов автомобилей для города. На этот раз разработчики представили машину для доставки разного рода товаров - EZ-PRO.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.
В серию концептов автономных городских электромобилей Renault входит уже две модели. Весной в Женеве был показан беспилотный концепт автомобиля для каршеринга EZ-GO, а сегодня на выставке в Ганновере состоялась новая премьера: EZ-PRO - робоавтомобиль с экспедитором для доставки грузов.
Исследования городского трафика во Франции показали, что 30% его составляет доставка товаров и услуг - таков вывод экспертов финансового издания Les Echos Etude. Эксперты Renault сочли, что EZ-PRO может взять на себя значительную часть этой нагрузки, если будет использовать совместную доставку, гибкое планирование и автономное управление. Получатели товаров при этом смогут выбирать удобное время и место доставки, а также отслеживать ее в режиме реального времени.
Концепт EZ-PRO может быть настоящим поездом без сцепки и состоять из автономного ведущего модуля и беспилотных робомодулей, адаптируемых под нужды коммерческих пользователей.
Читайте также: OLX запустила доставку товаров по Украине
Все зависит от задач. Например, в полностью автономном режиме они могут доставлять груз в определенное место в установленное время, где заказчик заберет его, открыв бокс при помощи мобильного телефона. Модули смогут заезжать даже в самые тесные дворики и переулки благодаря своей компактности и маневренности: все четыре колеса модуля являются поворотными.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
271
0
Также советуем посмотреть
- Свадебные неожиданности, над которыми остается только посмеяться
- Прикольные фотки, способные развеселить в любую погоду
- Забавные способы решить повседневные проблемы
- Прикольные фотки людей, которым незнакома удача
- Потешные комиксы, которые оценят все владельцы собак
- Смешные СМСки, которые могли отправить только родители
- Путин знатно оконфузился во время выступления
- Поднимаем настроение: десятка отличных анекдотов
- Немец отдал в бюро находок 2,5 кг золота, найденные в шкафу
- Киевляне продолжают шутить над ночной непогодой
- Сеть насмешило фото, сделанное в супермаркете в Крыму
- Наглый осьминог оставил водолаза без камеры
- Пять минут смеха: свежие анекдоты на утро воскресенья
- Незваный гость: турист возмутил слонов «визитом» в их вольер
- Сутки в зоне ООС: боевики 28 раз обстреливали позиции ВСУ
- В Cети популярность набирает странное фото
- Порошенко рассказал, как Кремль вмешивается в украинские выборы
- Футболист провалился в яму на стадионе
- Житель Энергодара забыл, где оставил свой автомобиль
- Россиянин попросил убежища в Украине: названа причина
- Веселые анекдоты для хорошего субботнего настроения
- Уморительные кадры, сделанные на американских горках
- Упитанный кот из британского супермаркета умилил Сеть
- Когда что-то пошло не так: забавные свадебные снимки
- Забавный енот-воришка стал звездой Сети
- Королева пародий Instagram стала звездой Сети
- Забавные снимки из жизни неудачников
- Талант фотографа: отец случайно сделал из дочери интернет-звезду
- Забавные животные, угодившие в курьезные ситуации
- Смех до упаду: «чудики» в общественном транспорте
Оставьте свой комментарий