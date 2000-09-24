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Раздел: Авто  
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Renault показала, какой будет доставка товаров в будущем

Renault показала, какой будет доставка товаров в будущемБеспилотные робомодули могут двигаться и без ведущего автомобиля.

Компания Renault каждый год предлагает все новые области использования для своей идеи EZ - серии концептов автомобилей для города. На этот раз разработчики представили машину для доставки разного рода товаров - EZ-PRO.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.

В серию концептов автономных городских электромобилей Renault входит уже две модели. Весной в Женеве был показан беспилотный концепт автомобиля для каршеринга EZ-GO, а сегодня на выставке в Ганновере состоялась новая премьера: EZ-PRO - робоавтомобиль с экспедитором для доставки грузов.

Исследования городского трафика во Франции показали, что 30% его составляет доставка товаров и услуг - таков вывод экспертов финансового издания Les Echos Etude. Эксперты Renault сочли, что EZ-PRO может взять на себя значительную часть этой нагрузки, если будет использовать совместную доставку, гибкое планирование и автономное управление. Получатели товаров при этом смогут выбирать удобное время и место доставки, а также отслеживать ее в режиме реального времени.

Концепт EZ-PRO может быть настоящим поездом без сцепки и состоять из автономного ведущего модуля и беспилотных робомодулей, адаптируемых под нужды коммерческих пользователей.

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Все зависит от задач. Например, в полностью автономном режиме они могут доставлять груз в определенное место в установленное время, где заказчик заберет его, открыв бокс при помощи мобильного телефона. Модули смогут заезжать даже в самые тесные дворики и переулки благодаря своей компактности и маневренности: все четыре колеса модуля являются поворотными.




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 Теги: Renault, доставка товаров

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Вчера, 23:45 » Автор: Едгар Букмирза
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