Renault показала, какой будет доставка товаров в будущем

Беспилотные робомодули могут двигаться и без ведущего автомобиля.



Компания Renault каждый год предлагает все новые области использования для своей идеи EZ - серии концептов автомобилей для города. На этот раз разработчики представили машину для доставки разного рода товаров - EZ-PRO.



Об этом пишет



В серию концептов автономных городских электромобилей Renault входит уже две модели. Весной в Женеве был показан беспилотный концепт автомобиля для каршеринга EZ-GO, а сегодня на выставке в Ганновере состоялась новая премьера: EZ-PRO - робоавтомобиль с экспедитором для доставки грузов.



Исследования городского трафика во Франции показали, что 30% его составляет доставка товаров и услуг - таков вывод экспертов финансового издания Les Echos Etude. Эксперты Renault сочли, что EZ-PRO может взять на себя значительную часть этой нагрузки, если будет использовать совместную доставку, гибкое планирование и автономное управление. Получатели товаров при этом смогут выбирать удобное время и место доставки, а также отслеживать ее в режиме реального времени.



Концепт EZ-PRO может быть настоящим поездом без сцепки и состоять из автономного ведущего модуля и беспилотных робомодулей, адаптируемых под нужды коммерческих пользователей.



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Все зависит от задач. Например, в полностью автономном режиме они могут доставлять груз в определенное место в установленное время, где заказчик заберет его, открыв бокс при помощи мобильного телефона. Модули смогут заезжать даже в самые тесные дворики и переулки благодаря своей компактности и маневренности: все четыре колеса модуля являются поворотными.









Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Компания Renault каждый год предлагает все новые области использования для своей идеи EZ - серии концептов автомобилей для города. На этот раз разработчики представили машину для доставки разного рода товаров - EZ-PRO.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zr.ru.В серию концептов автономных городских электромобилей Renault входит уже две модели. Весной в Женеве был показан беспилотный концепт автомобиля для каршеринга EZ-GO, а сегодня на выставке в Ганновере состоялась новая премьера: EZ-PRO - робоавтомобиль с экспедитором для доставки грузов.Исследования городского трафика во Франции показали, что 30% его составляет доставка товаров и услуг - таков вывод экспертов финансового издания Les Echos Etude. Эксперты Renault сочли, что EZ-PRO может взять на себя значительную часть этой нагрузки, если будет использовать совместную доставку, гибкое планирование и автономное управление. Получатели товаров при этом смогут выбирать удобное время и место доставки, а также отслеживать ее в режиме реального времени.Концепт EZ-PRO может быть настоящим поездом без сцепки и состоять из автономного ведущего модуля и беспилотных робомодулей, адаптируемых под нужды коммерческих пользователей.Все зависит от задач. Например, в полностью автономном режиме они могут доставлять груз в определенное место в установленное время, где заказчик заберет его, открыв бокс при помощи мобильного телефона. Модули смогут заезжать даже в самые тесные дворики и переулки благодаря своей компактности и маневренности: все четыре колеса модуля являются поворотными.



