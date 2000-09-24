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Раздел: Авто  
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В Сети показали необычный концепт ранней модели "Запорожца"

В Сети показали необычный концепт ранней модели "Запорожца" Этот ЗАЗ так и не попал в серийное производство.

Когда в СССР всерьез задумались над созданием автомобиля для народа, который был бы доступен большому числу потребителей, конструкторы стали предлагать огромное количество концептов. Правда, большинство из них так и не пошла в серийное производство. Одним же из первых и наиболее интересных «горбатых», была модель «Белка», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТвояМашина.

История показала, что рано или поздно у каждой страны, где есть активная промышленность, появляется потребность в создании автомобиля. Не просто машины, а так сказать «народного автомобиля». Речь идет о транспортном средстве, которое можно было бы выпускать в огромных количествах и который, при этом, был бы доступен широкому потребителю. Такой период был в автопрома в странах Европы, в Соединенных Штатах, наступил он и в Советском Союзе.

О создании действительно «народного автомобиля» в Стране Советов задумались всерьез уже после Второй мировой войны. Народное хозяйство восстанавливалось, промышленность росла, как и благосостояние граждан. Самое время создать транспортное средство, которое станет неотъемлемым атрибутом гражданина, облегчив ему жизнь и быт.

На момент начала разработки первого горбатого, мощности «Москвича» были полностью загружены, поэтому для производства автомобилей решили адаптировать другое предприятие - «Коммунар», которое впоследствии и превратилась в широко известный Запорожский автомобильный завод.

Как и полагается для всего нового, концептов у первого «народного автомобиля» было множество. Конструкторы и инженеры свой хлеб ели не зря и показывали на суд комиссии десятки вариантов дизайна и технического оснащения бюджетного советского авто. Вариантов было много, но, пожалуй, самой интересной версией стал автомобиль «Белка».

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Сейчас его можно видеть на фото. Выпускать «Белку» планировалось в двух вариантах: городском и для сельских дорог. Впрочем, машина не смогла пройти испытания, а потому и в серию не попала.

В Сети показали необычный концепт ранней модели "Запорожца"
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 Теги: ЗАЗ, концепт

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Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
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