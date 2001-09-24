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Раздел: Авто  
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Volkswagen прекращает свою деятельность в одной из стран

Volkswagen прекращает свою деятельность в одной из стран Причиной стали санкции и гуманитарные соображения.

Volkswagen AG прекратит почти все свои операции в Иране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

Администрация Трампа убедила Volkswagen соблюдать санкций США в отношении Ирана.

Согласно докладу Bloomberg, посол США в Германии Ричард Гренелл провел переговоры с компанией Wolfsburg.

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В отчете говорится, что Volkswagen сможет вести бизнес в Иране по гуманитарным соображениям.
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 Теги: Volkswagen, Иран

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Сегодня, 04:22 » Автор: Евгений Шевченко
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