Volkswagen прекращает свою деятельность в одной из стран

Причиной стали санкции и гуманитарные соображения.



Volkswagen AG прекратит почти все свои операции в Иране, сообщает



Администрация Трампа убедила Volkswagen соблюдать санкций США в отношении Ирана.



Согласно докладу Bloomberg, посол США в Германии Ричард Гренелл провел переговоры с компанией Wolfsburg.



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В отчете говорится, что Volkswagen сможет вести бизнес в Иране по гуманитарным соображениям. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Volkswagen AG прекратит почти все свои операции в Иране, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua Администрация Трампа убедила Volkswagen соблюдать санкций США в отношении Ирана.Согласно докладу Bloomberg, посол США в Германии Ричард Гренелл провел переговоры с компанией Wolfsburg.В отчете говорится, что Volkswagen сможет вести бизнес в Иране по гуманитарным соображениям.



