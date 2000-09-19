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Эксперт назвал лучшие новинки Парижского автосалона

Эксперт назвал лучшие новинки Парижского автосалона В список вошли двадцать долгожданных автомобилей.

Маленький седан Mercedes, новые кроссоверы Volkswagen и Seat, электрический Kia, французское ретро-купе, автомобили нового вьетнамского бренда и другие новинки грядущего автосалона в Париже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Со 2 октября начинает работу автосалон в Париже, который раз в два года чередуется с мотор-шоу во Франкфурте. Важных новинок во Франции покажут немного, но интересные премьеры там все-таки будут. За две недели до старта выставки мы выбрали 20 ключевых премьер.

Mercedes-Benz A-Class Sedan

Четырехдверный A-Class - вариация на тему представленного в этом году хэчтбека и технически повторяет его почти полностью. Самый доступный седан в линейке бренда выйдет на европейский рынок до конца нынешнего года. Новинка построена на модульном шасси MFA, длина составляет 4458 мм, размер колесной базы равен 2729 мм, а объем багажника - 420 литров. Базовый мотор объемом 1,3 л имеет систему деактивации половины цилиндров и развивает 163 л.с., более мощный 1,5-литровый дизель - 116 лошадиных сил. Коробки - семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями, либо шестиступенчатая МКП. Производство седана налажено не только в Германии, но в и Мексике.

BMW 3-Series

Одна из самых ожидаемых новинок - новая «тройка» BMW. Платформа CLAR, более производительные моторы и внешность в стиле последней «пятерки» - все это, конечно, будет на 3-Series. Седан станет первой серийной BMW с особыми «умными» амортизаторами, которые «непрерывно и поступательно работают в соответствии с ходом пружины». По крайней мере, так пообещали баварцы.

Kia Proceed

Еще один, последний вариант семейства Ceed теперь представляет собой не трехдверный хэтчбек со спортивным уклоном, а что-то вроде спортбэка. Получился тот же универсал, но со скошенной крышей и спортивной аттрибутикой. От стандартного Ceed автомобиль отличается бамперами, колесными дисками, спортивной выхлопной системой, спойлером и другой оптикой. Причем он длиннее, чем универсал, но при этом имеет уменьшенный на 5 мм клиренс. В гамме моторов - литровый 120-сильный агрегат и мотор 1,4 мощностью 140 л.с., а также 1,6-литровый дизель - все либо с шестиступенчатой МКП, либо с преселектиным роботом. Исполнение GT имеет 1,6-литровый турбомотор с отдачей 204 лошадиные силы.

Mercedes-Benz GLE

Сменив поколение, главный конкурент BMW X5 стал более спортивным и, как водится, еще более цифровым. Традиционную приборную панель заменили два дисплея, а на смену устаревшей медиасистеме Comand пришел новый интерфейс Mercedes-Benz User Experience (MBUX), аналогичный используемому на A-Class, вместе с рулевым колесом, оснащенным сенсорными панелями. Автомобиль построен на модульной платформе MHA - той же, что использует новый E-Class. Кроссовер стал легче, в гамме - четырех- и шестицилиндровые агрегаты с наддувом, а в перспективе - гибридная модификация и версия AMG с V8 мощностью более 600 лошадиных сил.

Peugeot 508 SW

Универсал на базе флагманского седана выйдет на рынок в январе следующего года и будет конкурировать с Volkswagen Passat и Opel Insignia Sports Tourer. Объем багажника Peugeot 508 SW составляет 530 л, а при сложенных задних сиденьях - 1780 л. Как и седан, универсал оснащается бензиновым двигателем 1,6 л с отдачей 180 и 225 л.с. с восьмиступенчатым «автоматом», а также дизелями мощностью от 130 до 180 л.с. В салоне - фирменный интерьер i-Cockpit второго поколения, цифровая приборная панель и 10-дюймовый сенсорный дисплей. Среди опций есть система ночного видения и набор электронных ассистентов.

Hyundai i30

Модель гольф-класса так и не добралась до российского рынка, а в Европе вот-вот дебютирует обновленная версия. Изменения внешности минимальны (иной бампер, дополнительные цвета окраски кузова), а в салоне появилась новая медиасистема с 8-дюймовым экраном. Главный для Европы двигатель - дизель 1,6 л мощностью 100, 120 и 140 л.с. в паре с шестиступенчатой ​​«механикой» или семиступенчатым «автоматом».

Renault Clio

Живых фотографий хэтчбека Renault Clio нового поколения пока нет, но, по данным инсайдеров, он примерит черты концептуального автомобиля-дома Renault Symbioz, который показали в год назад. Продажи новинки начнутся в Европе в начале следующего года. Новинка разделит платформу CMF-B с Nissan Micra, станет легче, а в моторную гамму войдет новый 1,3-литровый бензиновый турбомотор и уже известный трехцилиндровый агрегат объемом 0,9 литра. В салоне обещают большой сенсорный дисплей и новую медиасистему с новым протоколом синхронизации со смартфонами. Наконец, будущий Clio впервые получит ряд полуавтономных систем управления.

Volkswagen T-Cross

Компактный кроссовер T-Cross построен на базе Volkswagen Polo актуального шестого поколения, а стилистически похож на более крупный кроссовер T-Roc. Вседорожник получит трех- и четырехцилиндровые бензиновые и дизельные наддувные двигатели, а топ-версии будут оснащаться полноприводной трансмиссией. Продажи автомобилей испанской сборки в Европе должны начаться до конца нынешнего года.

Audi TT

Обновленное купе - едва ли не самый засекреченный экспонат автосалона в Париже. Все технические характеристики автомобиля пока держатся в секрете, но по неофициальным данным, гамма двигателей останется неизменной. Если в России купе продают только с двухлитровым турбомотором, то в Европе также доступен бензиновый 1,8 TSFI и дизель того же объема. Обновленная машина получит другие воздухозаборники, новую светодиодную оптику и измененные бамперы. Список оборудования пополнят новая медиасистема и электронные системы безопасности.

BMW Z4

Формально родстер третьего поколения уже представили в Пеббл Бич, но широкой публике его покажут именно в Париже. Серийный автомобиль очень похож на прошлогодний концепт-кар и, как и планировалось, делит платформу с будущей Toyota Supra. Новинка получила рядную трехлитровую наддувную «шестерку» с отдачей 340 л.с. и индекс Z4 M40i. Разгон до до 100 км/ч занимает всего 4,6 секунды. Подвеска - с электронно-управляемыми амортизаторами, задний дифференциал - с электронной блокировкой. Продажи стартуют весной 2019 года.

Lexus RC

Обновленное спорткупе японцы сделали очень похожим на флагманский спорткар Lexus LC. От дорестайлинговой модели новинку можно отличить по фарам, воздухозаборникам и радиаторной решетке, причем все изменения еще и улучшили аэродинамику автомобиля. Заодно конструкторы оптимизировали настройки подвески, применив другие амортизаторы. А отдача двухлитрового турбомотора стала резче. В салоне появились любимые японцами аналоговые часы, стали доступны дополнительные варианты отделки и окраски.

Mercedes-Benz B-Class

Новый B-Class выйдет на европейские рынки в начале следующего года и будет, как и прежде, напоминать увеличенный в размерах и слегка раздувшийся A-Class. В основе - та же платформа MFA с теми же двигателями от 1,3-литрового бензинового с отдачей 161 л.с. до 2-литрового мотора мощностью 222 лошадиные силы. Будет дизельные и гибридная модификации. А внешне вэн отличается другими бамперами, 19-дюймовыми колесными дисками, иной оптикой и новыми воздухозаборниками. В салоне появятся та же цифровая приборная панель и информационно-развлекательный комплекс.

Seat Tarraco

Концепт Seat 20V20 двухлетней давности преобразовался, наконец, в серийный кроссовер Tarraco, названный в честь древнего испанского города. Это семиместный автомобиль на всефольксвагеновской платформе MQB, который заменит в модельном ряду минивэн Alhambrа и бросит вызов популярному Nissan X-Trail. Линейка моторов будет включать бензиновые турбомоторы объемом 1,5 и 2,0 л, а также двухлитровые дизели. Привод - на передние или все колеса. Цены на новинку будут начинаться примерно от 30 000 евро.

Vinfast

Первый в истории вьетнамский автомобильный бренд представит сразу две модели - седан и кроссовер. Внешность машин создавали специалисты итальянского кузовного ателье Pininfarina, причем финальный стиль из 20 концепций выбирали потенциальные клиенты путем голосования. В основу машин легли платформы BMW 5-Series и X5 предыдущих поколений, линейка двигателей также создана на базе баварских агрегатов. Известно, что мощность двигателей составит 178 и 230 л.с., а работать они будут с восьмиступенчатой АКП. Выпуск машин должен начаться в сентябре 2019 года.

Renault Kadjar

Кроссоверу слегка подтянули лицо новыми бамперами и светотехникой, обновили гамму колесных дисков. В салоне появились новые кресла, 7-дюймовые сенсорный медиакомбайн с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также два USB-порта для задних пассажиров. Но главное - новый 1,3-литровый бензиновый двигатель, созданный в кооперации с Daimler. Мотор предложат в двух версиях мощностью 140 и 160 лошадиных сил. Отдача 1,5-литровых дизелей выросла до 115 и 150 лошадиных сил. Продажи стартуют в первой половине 2019 года.

Citroen C5 Aircross Hybrid

Флагманский кроссовер C5 Aircross получит гибридную версию. В Париж привезут прототип, а серийная машина дебютирует в 2020 году. В состав силовой установки вошли бензиновый двигатель PureTech с отдачей 180 л.с. и электродвигатель мощностью 80 кВт. Суммарная мощность кроссовера составляет 225 л.с., а запас хода на электротяге достигает 50 километров. От обычной электрической розетки аккумуляторная батарея заряжается до 8 часов. Гибридный агрегат имеет несколько режимов вождения, включая спортивный и режим нулевых выбросов.

DS 3 Crossback

Линейка премиального суббренда Citroen расширяется вниз. Младший DS 3 Crossback использует новую «экологичную» платформу CMP, которую разделит с Peugeot 208 и Opel Corsa следующего поколения, и сразу будет иметь элекроверсию. Она появился во второй половине следующего года, будет иметь запас хода 450 км и двигатель мощностью 136 лошадиных сил. Традиционные версии получат бензиновый двигатель 1,6 мощностью 155 л.с. и моторы попроще с отдачей 130 и 100 лошадиных сил. Длина DS 3 составляет всего 4118 мм, а объем багажника не превышает 350 литров. Как и старший DS 7, компакт получил невидимые ручки дверей и фары с вертикальными светодиодами. В салоне DS 3 Crossback устанавливаются сиденья из специального вспененного материала, 10,3-дюймовый сенсорный дисплей и цифровая приборная панель.

Skoda Kodiaq RS

Самый быстрый кроссовер в линейке Kodiaq укомплектуют 2-литровым дизельным двигателем BiTDI. Мощность агрегата составит 240 л.с., коробка передач - «робот» с двумя сцеплениями, привод - полный. По предварительным данным, «сотню» автомобиль набирает за 6,5 с, а его максимальная скорость составит 230 км в час. Внешних отличий немного: решетка радиатора, рейлинги, окантовка окон и корпуса зеркал заднего будут окрашены в черный цвет, колеса - 20-дюймовые, плюс спортивная выхлопная система.

Peugeot e-Legend concept

Концепт-кар Peugeot под названием e-Legend выпустили в честь 50-летнего юбилея классического купе 504. О родстве со знаменитой моделью конца 1960-х напоминает характерная передняя часть кузова, головные фары с двойными элементами, а также наклон задних стоек. При этом современное купе оснастили двумя электрическими двигателями, в сумме выдающими 462 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Агрегаты позволяют автомобилю набирать первую «сотню» менее чем за четыре секунды. В салоне установили 16 дисплеев различного размера. При включении автопилота «ультракомпактное» рулевое колесо полностью складывается, открывая для водителя огромные 49-дюймовый монитор.

Kia e-Niro

Корейцы представят свой вариант серийного электрокроссовера, который построят на базе гибридного Kia Niro. Двигатель развивает 204 л.с. и позволяет электрокару ускоряться с места до «сотни» за 7,8 секунды. Силовую установку машина позаимствует у электрического Hyundai Ioniq, причем запас хода составит весьма приличные 485 километров.

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При использовании мощной зарядной станции запас аккумуляторов можно пополнить до 80% менее, чем за час. Продажи новинки начнутся в конце нынешнего года.
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 Теги: Париж, новинки

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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