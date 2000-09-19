Раздел: Авто
Эксперты развенчали мифы о дизельных авто
К дизельным моделям многие автомобилисты относятся предвзято.
Самыми продаваемым на рынке являются автомобили с бензиновыми моторами. Так сложилось, что к дизельным моделям многие автомобилисты относятся предвзято. Поэтому эксперты решили развеять самые распространенные мифы о дизеле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Чаще всего люди думают, что дизельные автомобили разгоняются дольше бензиновых аналогов и иногда это действительно так. Но современные компании используют на машинах турбодвигатели, которые не отстают, а иногда даже превосходят бензиновые.
Принято считать, что такие автомобили капризны в вопросе топлива, но это не так. А вот бензиновые машины, наоборот, могут нуждаться в более качественном топливе.
Мнение относительно более дорогого обслуживания частично правильно. Дизельное топливо быстрее загрязняет фильтр, но так как расход горючего меньше, то обслуживание все равно будет дешевле.
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Практически всем известно, что на сильном морозе дизельный двигатель может не завестись. Но решить данную проблему проще простого, для этого нужно использовать зимнее топливо.
Самыми продаваемым на рынке являются автомобили с бензиновыми моторами. Так сложилось, что к дизельным моделям многие автомобилисты относятся предвзято. Поэтому эксперты решили развеять самые распространенные мифы о дизеле, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Чаще всего люди думают, что дизельные автомобили разгоняются дольше бензиновых аналогов и иногда это действительно так. Но современные компании используют на машинах турбодвигатели, которые не отстают, а иногда даже превосходят бензиновые.
Принято считать, что такие автомобили капризны в вопросе топлива, но это не так. А вот бензиновые машины, наоборот, могут нуждаться в более качественном топливе.
Мнение относительно более дорогого обслуживания частично правильно. Дизельное топливо быстрее загрязняет фильтр, но так как расход горючего меньше, то обслуживание все равно будет дешевле.
Читайте также: Ученые развенчали распространенные мифы о Луне
Практически всем известно, что на сильном морозе дизельный двигатель может не завестись. Но решить данную проблему проще простого, для этого нужно использовать зимнее топливо.
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