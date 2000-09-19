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Раздел: Авто  
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Chrysler прекращает выпуск популярной модели

Chrysler прекращает выпуск популярной моделиСедан Chrysler уходит на пенсию.

Первое поколение полноразмерного седана 300C стало одной из самых продаваемых моделей Chrysler, но успех не может длиться вечно и после 16-ти лет производства продажи модели резко упали, в результате чего руководство компании решило отправить седан 300C на пенсию, заменив его электрическим минивэном 300C, производство которого Chrysler планирует начать в 2020 году, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Так же стоит отметить, что под маркой Chrysler больше не будет седанов, и все они теперь будут производиться под маркой Dodge. Многие автомобильные аналитики раскритиковали такое решение руководства Chrysler и считают, что ни к чему хорошему это не приведёт.

Что же касается нового электрического минивэна, то по информации издания «Automotive News», его дизайн, скорее всего будет основан на дизайне концепта Portal, который компания Chrysler продемонстрировала ещё в 2017 году на Международной выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.

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Portal или теперь уже 300C, который многие называют братом Pacifica, сначала будет иметь автопилот 3-го уровня, а в будущем получит обновление до 4-го, а потом и до последнего 5-го уровня. Chrysler обещает не менее 350 км. пробега на одной зарядке. На данный момент, к сожалению, это вся имеющаяся информация о новом минивэне Chrysler 300C.
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 Теги: Chrysler, седан, 300С, произоводство

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Сегодня, 12:23 » Автор: Алена Шимко
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