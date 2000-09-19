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Раздел: Авто  
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Audi воскресит Horch для конкуренции с Maybach

Audi воскресит Horch для конкуренции с MaybachНовинка может появиться на рынке через два или три года.

Audi может воскресить имя Horch в течение ближайших нескольких лет. Его получат ультрароскошные версии седана A8, которые будут конкурировать с Mercedes-Maybach S-Class.

Об этом со ссылкой на источники внутри компании сообщает Automotive News, пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

По данным издания, Audi A8 Horch построят на базе удлиненного A8 L. Седаны будут отличаться богатым оснащением, колесными дисками особого дизайна и логотипами «Хорьх» на задних стойках. В качестве силовой установки могут использоваться твин-турбо двигатель V8 или агрегат W12 объемом 6,0 литра от Bentley Continental GT.

Новинка может появиться на рынке через два или три года, когда произойдет обновление машин текущего поколения. При этом выделять «Хорьхи» в отдельную марку руководство Audi не планирует: опыт Mercedes-Benz с Maybach показал, что объемы продаж таких машин гораздо ниже прогноза.

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Под маркой Horch, в 30-х годах входящей, как и Audi, в состав концерна Auto Union, выпускались автомобили премиум-класса. В марте 1940 года производство гражданских автомобилей было прекращено и компания занялась выпуском машин для нужд немецкой армии. После Второй мировой была образована новая компания Auto Union GmbH, которую в 1964 году выкупил Volkswagenwerk AG. До середины 1980 годов права на марку Horch принадлежали Daimler-Benz.
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 Теги: Audi, Maybach, Horch

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Сегодня, 18:08 » Автор: Едгар Букмирза
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