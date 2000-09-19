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Раздел: Авто  
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Водителей предупредили о новой хитрости автоугонщиков

Водителей предупредили о новой хитрости автоугонщиков Для отвлечения внимания водителей используют фальшивые деньги.

В странах Восточной Европы начал распространяться новый способ угона автомобилей – при помощи фальшивой купюры крупного размера, засунутой под дворники. Видимо, и в нашей старине уже были подобные случаи, но общественность про них ещё ничего не знает, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoNews.

Суть этого метода угона авто, придуманного, кстати, в США, достаточно проста. Водитель возвращается к своему автомобилю, садится в него, хочет включить двигатель, но тут замечает на лобовом стекле под дворниками крупную денежную купюру. Он выходит из автомобиля, чтобы взять деньги, а на освободившееся водительское место быстро «ныряет» злоумышленник. Чаще всего он сидит в соседней машине или стоит рядом.

Водитель может заметить подсунутые под дворики деньги уже во время движения. В этом случае он тоже останавливается и выходит из автомобиля. Этим пытаются воспользоваться злоумышленники, которые едут сзади. В результате водитель остается без своей машины, но зато с денежной купюрой, которая всегда фальшивая.

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Подобные случаи были уже зарегистрированы в России, о чем свидетельствуют истории, размещенные в Фейсбуке. Поэтому будьте внимательны. Не дайте себя обмануть подобным образом!
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 Теги: угон, схема

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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