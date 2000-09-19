Раздел: Авто
Фотошпионы засняли новую модель Chery до ее премьеры
Автомобиль похож на Tiggo 8.
Новый кроссовер китайской компании Chery на данный момент известен под именем T1C. Старт продаж автомобиля производитель запланировал на третий квартал 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В основу новинки легла платформа T1X, созданная вместе с Jaguar Land Rover. На этой же архитектуре строились также Tiggo 7 и Tiggo 8.
Дизайн нового Chery T1C также близок к паркетнику Tiggo 8. Автомобиль оснастят 1,6-литровой турбированной силовой установкой F4J16 производительностью 190 и 218 л.с.
Читайте также: Водителей предупредили о новой хитрости автоугонщиков
Двигатель будет позаимствован Exeed TX. В паре с мотором будет работать роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
Новый кроссовер китайской компании Chery на данный момент известен под именем T1C. Старт продаж автомобиля производитель запланировал на третий квартал 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В основу новинки легла платформа T1X, созданная вместе с Jaguar Land Rover. На этой же архитектуре строились также Tiggo 7 и Tiggo 8.
Дизайн нового Chery T1C также близок к паркетнику Tiggo 8. Автомобиль оснастят 1,6-литровой турбированной силовой установкой F4J16 производительностью 190 и 218 л.с.
Читайте также: Водителей предупредили о новой хитрости автоугонщиков
Двигатель будет позаимствован Exeed TX. В паре с мотором будет работать роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
273
0
Также советуем посмотреть
- Умом не понять: смешные фотки, которые могли сделать лишь в России
- Забавные фотки людей, точно знающих, что такое «плохой день»
- Провал Поветкина на ринге высмеяли фотожабами
- На такие прикольные поступки способны только отчаявшиеся родители
- Сотрудники похвастались веселыми оправданиями опозданий
- Потешные животные, тоже умеющие обижаться
- Американский рыбак умудрился заснять «снежного человека»
- Договор о «дружбе» – это бомба замедленного действия
- В Одессу направят усиленную группу правоохранителей
- Карикатура израильского художника на российское оружие в Сирии набирает
- «МММщик открывает банк»: соцсети высмеяли обещания нового главаря «ДНР»
- Президент получил ручной ЦИК
- ВВС будет вынуждена опровергнуть свой фейк
- Кошачий дедушка: пенсионер, помогающий животным, прославился на весь мир
- Выборы в России: хочу жить при втором туре
- На Луганщине около 2 тысячи домов остались без света
- Последние конфузы Путина высмеяли свежими фотожабами
- Україна впевнено входить у Європейський дім
- Даже тень двоится: Сеть развеселила странная фотка Захаровой
- Про гроші з Кіотського протоколу
- ВМС рассказали об опасных инцидентах во время прохождения Керченского пролива
- Человек-паук отдыхает: отчаянный прыжок енота рассмешил Сеть
- Кто в ООН против рассмотрения «украинского вопроса»
- На Донбассе без водоснабжения остаются семь населенных пунктов
- Покушение на активиста в Одессе: полиция ответила на упреки активистов
- Втрати Росії через Донбас мають зростати
- Ленивый канадец на девять месяцев "потерял" выигрышный лотерейный билет
- Страсти по бюджету на следующий год
- Забывчивая студентка насмешила нелепым письмом профессору
- В Полтавской области напали на волонтера
Оставьте свой комментарий