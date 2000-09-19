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Раздел: Авто  
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Фотошпионы засняли новую модель Chery до ее премьеры

Фотошпионы засняли новую модель Chery до ее премьеры Автомобиль похож на Tiggo 8.

Новый кроссовер китайской компании Chery на данный момент известен под именем T1C. Старт продаж автомобиля производитель запланировал на третий квартал 2019 года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

В основу новинки легла платформа T1X, созданная вместе с Jaguar Land Rover. На этой же архитектуре строились также Tiggo 7 и Tiggo 8.

Дизайн нового Chery T1C также близок к паркетнику Tiggo 8. Автомобиль оснастят 1,6-литровой турбированной силовой установкой F4J16 производительностью 190 и 218 л.с.

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Двигатель будет позаимствован Exeed TX. В паре с мотором будет работать роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями.
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 Теги: Chery, фото

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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