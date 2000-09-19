Раздел: Авто
Стали известны подробности о новой версии Mazda CX-5
Автомобиль 2019 модельного года получит другой двигатель.
Японская компания готовится представить обновленный кроссовер CX-5, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
После обновления кроссовер Mazda CX-5 оснастят 2,5-литровым турбированным агрегатом Skyactiv-G мощностью 254 л.с. Совместно с двигателем будет работать 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод - передний или полный. Также в линейке двигателей будут предложены моторы объемом 2,0 и 2,5 литра производительностью 149 и 194 л.с. соответственно.
В списке оснащения новинки числится модернизированная система G-Vectoring Control Plus, автоматически перераспределяющая крутящий момент между колесами и оптимизирующая алгоритм работы системы стабилизации и тормозов. Благодаря этому значительно улучшается управляемость и устойчивость автомобиля в сложных дорожных условиях.
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В продаже на рынках США и Канады Mazda CX-5 появится осенью текущего года.
Японская компания готовится представить обновленный кроссовер CX-5, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
После обновления кроссовер Mazda CX-5 оснастят 2,5-литровым турбированным агрегатом Skyactiv-G мощностью 254 л.с. Совместно с двигателем будет работать 6-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод - передний или полный. Также в линейке двигателей будут предложены моторы объемом 2,0 и 2,5 литра производительностью 149 и 194 л.с. соответственно.
В списке оснащения новинки числится модернизированная система G-Vectoring Control Plus, автоматически перераспределяющая крутящий момент между колесами и оптимизирующая алгоритм работы системы стабилизации и тормозов. Благодаря этому значительно улучшается управляемость и устойчивость автомобиля в сложных дорожных условиях.
Читайте также: Фотошпионы засняли новую модель Chery до ее премьеры
В продаже на рынках США и Канады Mazda CX-5 появится осенью текущего года.
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