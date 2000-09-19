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Раздел: Авто  
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Необычный ретромобиль Playboy A48 пустят с молотка

Необычный ретромобиль Playboy A48 пустят с молотка Машина была выпущена тиражом в 100 экземпляров.

На какой машине бы ездил настоящий плейбой? Скорее всего, это был бы роскошный внедорожник или шикарный седан. Однако такой автомобиль существует, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Но мало кто видел этот кабриолет 1948 года выпуска, который так и называется - Playboy A48.

Эту машину впервые представили в штате Нью-Йорк, в городе Буффало в далёком 1946 году. Правда, через три года компания смогла обанкротиться и все машины продали.

Всего было выпущено 100 автомобилей.

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А вот эту модель восстановили, покрасили и теперь машина поучаствует в популярном аукционе Sotheby's. Стартовая цена лота пока неизвестна, но можно предположить, что автомобиль с лёгкостью "уйдет", ведь такие машины очень любят коллекционеры.

Необычный ретромобиль Playboy A48 пустят с молотка
Необычный ретромобиль Playboy A48 пустят с молотка
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 Теги: Playboy A48, аукцион

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Сегодня, 08:09 » Автор: Евгений Шевченко
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