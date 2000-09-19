Раздел: Авто
В США продают уникальный Ford Mustang GT, посвященный хоккею
Машина сделана единственным экземпляром.
Американский торговый дом Barrett-Jackson продаст единственный в мире Ford Mustang GT, посвященный хоккейному клубу Las Vegas Golden Knights, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В оригинале у автомобиля был черный окрас, но он был изменен на серо-стальной с золотым, именно такие цвета являются фирменными для клуба. В серо-стальном цвете выполнили сам кузов, а золотой оттенок использовали для различных деталей и акцентов.
Производительность 5-литрового мотора V8 была увеличена с 460 до 775 л.с. В качестве трансмиссии выступает 10-скоростная АКПП. О динамических характеристиках автомобиля ничего не сообщается.
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Аукцион, на котором продадут транспортное средство, состоится 29 сентября.
Американский торговый дом Barrett-Jackson продаст единственный в мире Ford Mustang GT, посвященный хоккейному клубу Las Vegas Golden Knights, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
В оригинале у автомобиля был черный окрас, но он был изменен на серо-стальной с золотым, именно такие цвета являются фирменными для клуба. В серо-стальном цвете выполнили сам кузов, а золотой оттенок использовали для различных деталей и акцентов.
Производительность 5-литрового мотора V8 была увеличена с 460 до 775 л.с. В качестве трансмиссии выступает 10-скоростная АКПП. О динамических характеристиках автомобиля ничего не сообщается.
Читайте также: Ford выпустит юбилейную версию спорткара Ford Mustang Cobra Jet
Аукцион, на котором продадут транспортное средство, состоится 29 сентября.
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