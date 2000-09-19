Раздел: Авто
В Сети появились шпионские фото нового Renault Captur
Фотошпионы показали новый кроссовер.
В сети появились новые шпионские фото кроссовера Renault Captur нового поколения. На рынке конкурент Nissan Juke и Peugeot 2008 появится в середине 2019 года. Судя по фото, экстерьер модели не пережил каких-либо кардинальных изменений. Передняя часть кроссовера осталась прежней, за исключением более высокой линии капота, как у «старшего брата» Renault Kadjar, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Несколько изменилась линия крыши, и стало уже заднее стекло. Предполагается, что, как и в случае с новым Clio, основные изменения произойдут в салоне. Как и все новые модели марки, Renault Captur второго поколения получит новую мультимедийную систему с поддержкой Alliance Connected Cloud и системы автономного управления второго уровня. Как и Clio, кроссовер построен на модифицированной версии платформы CMF-B, которую также получил новый Nissan Micra. Использование новой «тележки» позволит увеличить габариты модели и сделать просторнее салон, но насколько пока не известно.
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Моторную гамму модели составят новые 1.0- и 1.5-литровые бензиновые турбомоторы, разработанные совместно с Mercedes-Benz и уже используемые в A-Class, а также модернизированный 1.5-литровый дизельный двигатель dCi. Для дизельного агрегата будет доступна система «мягкого гибрида». Гибридная версия появится в 2020 году, а к 2022 году планируют выпустить полностью электрическую модификацию.
В сети появились новые шпионские фото кроссовера Renault Captur нового поколения. На рынке конкурент Nissan Juke и Peugeot 2008 появится в середине 2019 года. Судя по фото, экстерьер модели не пережил каких-либо кардинальных изменений. Передняя часть кроссовера осталась прежней, за исключением более высокой линии капота, как у «старшего брата» Renault Kadjar, передает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоБлог.
Несколько изменилась линия крыши, и стало уже заднее стекло. Предполагается, что, как и в случае с новым Clio, основные изменения произойдут в салоне. Как и все новые модели марки, Renault Captur второго поколения получит новую мультимедийную систему с поддержкой Alliance Connected Cloud и системы автономного управления второго уровня. Как и Clio, кроссовер построен на модифицированной версии платформы CMF-B, которую также получил новый Nissan Micra. Использование новой «тележки» позволит увеличить габариты модели и сделать просторнее салон, но насколько пока не известно.
Читайте также: В Сеть попали снимки обновленного Renault Captur
Моторную гамму модели составят новые 1.0- и 1.5-литровые бензиновые турбомоторы, разработанные совместно с Mercedes-Benz и уже используемые в A-Class, а также модернизированный 1.5-литровый дизельный двигатель dCi. Для дизельного агрегата будет доступна система «мягкого гибрида». Гибридная версия появится в 2020 году, а к 2022 году планируют выпустить полностью электрическую модификацию.
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