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Раздел: Авто  
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Ferrari готовит свой первый кроссовер

Ferrari готовит свой первый кроссоверОсновной мотор будет помещен в передней части кузова.

Уже известно, что будущая новинка от Ferrari получит название Purosangue.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.

О деталях пока имеется такая информация. Премьера новинки должна состояться по планам к 2022 году, и это будет гибрид.

Чтобы сделать оптимальной работу силовой системы, ее разместили в разных частях машины. По замыслам конструкторов, основной мотор будет помещен в передней части кузова. В свою очередь, трансмиссию и гибридный элемент разместят на задней половине.

Из моторов на машине будет представлен двигатель с шестью цилиндрами, мощность которого пока не разглашается. Однако, очевидно, что силовая установка не будет выпадать из линейки Ferrari.

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Для пассажиров предусмотрены также удобства. Например, на задней части кресел будет установлена мультимедийная система.
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 Теги: Ferrari, кроссовер

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Сегодня, 19:30 » Автор: Едгар Букмирза
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