Раздел: Авто
Ferrari готовит свой первый кроссовер
Основной мотор будет помещен в передней части кузова.
Уже известно, что будущая новинка от Ferrari получит название Purosangue.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
О деталях пока имеется такая информация. Премьера новинки должна состояться по планам к 2022 году, и это будет гибрид.
Чтобы сделать оптимальной работу силовой системы, ее разместили в разных частях машины. По замыслам конструкторов, основной мотор будет помещен в передней части кузова. В свою очередь, трансмиссию и гибридный элемент разместят на задней половине.
Из моторов на машине будет представлен двигатель с шестью цилиндрами, мощность которого пока не разглашается. Однако, очевидно, что силовая установка не будет выпадать из линейки Ferrari.
Читайте также: Ferrari готовит новый гибрид
Для пассажиров предусмотрены также удобства. Например, на задней части кресел будет установлена мультимедийная система.
Уже известно, что будущая новинка от Ferrari получит название Purosangue.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на car.ru.
О деталях пока имеется такая информация. Премьера новинки должна состояться по планам к 2022 году, и это будет гибрид.
Чтобы сделать оптимальной работу силовой системы, ее разместили в разных частях машины. По замыслам конструкторов, основной мотор будет помещен в передней части кузова. В свою очередь, трансмиссию и гибридный элемент разместят на задней половине.
Из моторов на машине будет представлен двигатель с шестью цилиндрами, мощность которого пока не разглашается. Однако, очевидно, что силовая установка не будет выпадать из линейки Ferrari.
Читайте также: Ferrari готовит новый гибрид
Для пассажиров предусмотрены также удобства. Например, на задней части кресел будет установлена мультимедийная система.
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