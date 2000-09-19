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Раздел: Авто  
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Стало известно, когда выйдет McLaren 600LT Spider

Стало известно, когда выйдет McLaren 600LT SpiderЦена автомобиля будет начинаться с 240 тысяч долларов.

Этим летом McLaren представил модель 600LT, и теперь, похоже, линейный ряд британского производителя суперкаров расшириться версией Spider с открытым кузовом.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на avtodream.

По информации западных СМИ, 600LT Spider должен попасть в модельный ряд 2019 года, а значит, вскоре мы вправе ожидать мировой дебют суперкара, который также как и 600LT будет оснащен 3,8-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 592 лошадиные силы и 619 Нм крутящего момента. Работать мотор должен в паре с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач и задним приводом.

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От своего «закрытого» брата Spider будет отличаться также увеличенным весом в связи с конструкцией кузова. Так что в отличие от версии 600LT, достигающей сотни за 2,8 секунды и максимальной скорости в 328 км/час, Spider будет чуть медленнее - предварительно до 100 км/час автомобиль сможет разогнаться за 3,1 секунды, а его максимальная скорость составит 315 км/час.

Отметим, что цена на McLaren 600LT стартует от 240 тысяч долларов.
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 Теги: McLaren, авто, суперкар

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Сегодня, 20:53 » Автор: Едгар Букмирза
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