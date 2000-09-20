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Раздел: Авто  
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Volvo показала новую модель внедорожника

Volvo показала новую модель внедорожника Был представлен универсал V60 Cross Country.

Шведская компания официально представила новый внедорожный универсал V60 Cross Country. Изначально модель предложат в бензиновой и дизельной версии, но позднее на рынок выйдут и гибридные модификации. Стоимость пока неизвестна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Auto-Fan.

Volvo представила свой очередной универсал повышенной проходимости, построенный на современной модульной платформе SPA. Модель V60 Cross Country полностью рассекречена и теперь доступны некоторые данный. Клиренс новинки составляет 210 мм - это на 75 мм больше, чем у обычного V60.

Уже в базовом оснащении новый универсал получит фирменную систему полного привода, ассистенты водителю при подъеме и спуске, а также предустановленный внедорожный режим трансмиссии. Помимо этого в штатное оснащение вошли системы автоматического экстренного торможения, полуавтономного управления на скоростях до 130 км, а также мультимедийно-информационная система Sensus, совместимая с Apple CarPlay, Android Auto и 4G.

Под капотом у новинки будут установлены дизельные моторы D4 с максимальной мощностью до 150 и 190 лошадиных сил в зависимости от модификации, а также бензиновый агрегат T5 с максимальной мощностью до 245 лошадиных сил. Позднее будут предложены и две гибридные версии с суммарной мощностью до 345 и 390 сил с возможностью зарядки батареи от стандартной электрической сети.

Стандартная версия универсала Volvo V60 была представлена еще в феврале текущего года. В длину модель равняется 4,75 метрам при колесной базе в 2,87 метра, что обеспечивает достаточное пространство для водителей и пассажиров. Объем багажного отсека равняется 529 литрам, что на 99 литров превышает объем предшественника. Сложенный задний ряд сидений позволяет увеличить объем до 1 364 литров.

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К сожалению сейчас компания не сообщает какую-либо информацию о будущих комплектация, списке дополнительных опций, или стоимости.

Volvo показала новую модель внедорожника
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 Теги: Volvo, премьера

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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