Раздел: Авто
Suzuki огласила стоимость обновленного внедорожника Jimny
Базовая версия автомобиля продается по цене 17 915 евро.
Новый Suzuki Jimny 2019 приедет в Европу в октябре. Маленький внедорожник покажут на Парижском автосалоне и сразу после этого он поступит в продажу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoSite.
Объявлена и цена Сузуки Джимни 2019. Базовая версия стоит 17 915 евро и оснащена кондиционером, электростеклоподъемниками, аудиосистемой, Bluetooth, подогревом сидений, датчиком света, круиз-контролем с ограничителем скорости, системами превентивного торможения и распознавания дорожных знаков.
Вариант Comfort+ за 19 985 евро добавляет климат-контроль, диодные фары, спутниковую навигацию, обогрев зеркал, 15-дюймовые литые диски и обшитый кожей руль. Среди опций – только краска металлик и двухцветный окрас.
Новый Suzuki Jimny предлагают исключительно с 1,5-литровым 102-сильным бензиновым мотором и полным приводом с понижающей передачей, а КПП может быть 5-ступенчатой меахнической или 4-ступенчатой автоматической.
Читайте также: Популярный китайский внедорожник получил обновление
Доплата за автомат на Suzuki Jimny 2019 – 1180 евро. Расход топлива с механикой составляет 6,8 л/100 км, а с АКПП – 7,5 л/100 км.
Новый Suzuki Jimny 2019 приедет в Европу в октябре. Маленький внедорожник покажут на Парижском автосалоне и сразу после этого он поступит в продажу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoSite.
Объявлена и цена Сузуки Джимни 2019. Базовая версия стоит 17 915 евро и оснащена кондиционером, электростеклоподъемниками, аудиосистемой, Bluetooth, подогревом сидений, датчиком света, круиз-контролем с ограничителем скорости, системами превентивного торможения и распознавания дорожных знаков.
Вариант Comfort+ за 19 985 евро добавляет климат-контроль, диодные фары, спутниковую навигацию, обогрев зеркал, 15-дюймовые литые диски и обшитый кожей руль. Среди опций – только краска металлик и двухцветный окрас.
Новый Suzuki Jimny предлагают исключительно с 1,5-литровым 102-сильным бензиновым мотором и полным приводом с понижающей передачей, а КПП может быть 5-ступенчатой меахнической или 4-ступенчатой автоматической.
Читайте также: Популярный китайский внедорожник получил обновление
Доплата за автомат на Suzuki Jimny 2019 – 1180 евро. Расход топлива с механикой составляет 6,8 л/100 км, а с АКПП – 7,5 л/100 км.
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