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Раздел: Авто  
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Suzuki огласила стоимость обновленного внедорожника Jimny

Suzuki огласила стоимость обновленного внедорожника Jimny Базовая версия автомобиля продается по цене 17 915 евро.

Новый Suzuki Jimny 2019 приедет в Европу в октябре. Маленький внедорожник покажут на Парижском автосалоне и сразу после этого он поступит в продажу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoSite.

Объявлена и цена Сузуки Джимни 2019. Базовая версия стоит 17 915 евро и оснащена кондиционером, электростеклоподъемниками, аудиосистемой, Bluetooth, подогревом сидений, датчиком света, круиз-контролем с ограничителем скорости, системами превентивного торможения и распознавания дорожных знаков.

Вариант Comfort+ за 19 985 евро добавляет климат-контроль, диодные фары, спутниковую навигацию, обогрев зеркал, 15-дюймовые литые диски и обшитый кожей руль. Среди опций – только краска металлик и двухцветный окрас.

Новый Suzuki Jimny предлагают исключительно с 1,5-литровым 102-сильным бензиновым мотором и полным приводом с понижающей передачей, а КПП может быть 5-ступенчатой меахнической или 4-ступенчатой автоматической.

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Доплата за автомат на Suzuki Jimny 2019 – 1180 евро. Расход топлива с механикой составляет 6,8 л/100 км, а с АКПП – 7,5 л/100 км.
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 Теги: Suzuki, Jimny

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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