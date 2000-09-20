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Автомобиль Smart подвергся необычному тюнингу
На модель Fortwo установили двигатель от спортбайка.
На YouTube опубликовали видео, в котором показан компактный сити-кар Smart Fortwo, которому поставили двигатель мощностью 190 л.с. от мотоцикла Kawasaki ZX-10R. Опубликовал видео и сделал всю работу над машиной парень по имени Рики (пользователь «Living Life Fast»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Для этого эксперимента был взят Smart Fortwo первого поколения, выпускавшийся в 1999-2007 годах. Он оснащается трехцилиндровым 0,6 л двигателем с турбонаддувом мощностью 45 л.с. Была более мощная версия в 55 л.с. Ателье Brabus сделало в свое время тюнинговую версию с двигателем мощностью 74 л.с.
В общем, Fortwo во всех своих поколениях имеет небольшие трехцилиндровые моторы. Они вполне подходят такому маленькому сити-кару, как Smart Fortwo. Но в США есть один парень по имени Рики, которому очень нравится скорость. Он не может себе позволить спорткары. Поэтому он оснастил свой Fortwo более мощным четырехцилиндровым 1,0 л мотором от мотоцикла Kawasaki ZX-10R. Его мощность достигает 190 л.с.
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Немецкий сити-кар также получил новые усиленные тормоза, а также некоторые другие изменения. В результате появился довольно необычный автомобиль. Мы пока не знаем, как к нему относиться. Наверное, главное, чтобы его владелец был доволен.
На YouTube опубликовали видео, в котором показан компактный сити-кар Smart Fortwo, которому поставили двигатель мощностью 190 л.с. от мотоцикла Kawasaki ZX-10R. Опубликовал видео и сделал всю работу над машиной парень по имени Рики (пользователь «Living Life Fast»), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoNews.
Для этого эксперимента был взят Smart Fortwo первого поколения, выпускавшийся в 1999-2007 годах. Он оснащается трехцилиндровым 0,6 л двигателем с турбонаддувом мощностью 45 л.с. Была более мощная версия в 55 л.с. Ателье Brabus сделало в свое время тюнинговую версию с двигателем мощностью 74 л.с.
В общем, Fortwo во всех своих поколениях имеет небольшие трехцилиндровые моторы. Они вполне подходят такому маленькому сити-кару, как Smart Fortwo. Но в США есть один парень по имени Рики, которому очень нравится скорость. Он не может себе позволить спорткары. Поэтому он оснастил свой Fortwo более мощным четырехцилиндровым 1,0 л мотором от мотоцикла Kawasaki ZX-10R. Его мощность достигает 190 л.с.
Читайте также: Suzuki огласила стоимость обновленного внедорожника Jimny
Немецкий сити-кар также получил новые усиленные тормоза, а также некоторые другие изменения. В результате появился довольно необычный автомобиль. Мы пока не знаем, как к нему относиться. Наверное, главное, чтобы его владелец был доволен.
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