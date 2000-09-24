Раздел: Авто
В Сети назвали секретные «фишки» Volkswagen Golf
Самые интересные функции, о которых Вы не знали.
Автопроизводители любят добавлять в новые модели «фишки», о которых становится известно лишь после прочтения руководства по эксплуатации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Ввиду того, что читают его крайне редко, и был составлен список самых интересных секретных функций Volkswagen Golf.
В багажнике «Гольфа» есть по два источника света с каждой стороны. Один из них – тот, что слева – можно вытащить из креплений и использовать в качестве фонарика, причем более мягкий желтый свет сменится на яркий белый.
В нижней левой части передней панели присутствует небольшой мини-бардачок, в котором поместится смартфон или какие-нибудь мелочи, а под передним пассажирским сиденьем есть выдвижная ниша – отлично подойдет для аптечки или огнетушителя.
С камеры внешнего вида на дисплей можно выводить изображение автомобиля сверху или даже переключаться на боковую камеру, дабы наблюдать за бортом автомобиля.
Обогрев руля в Volkswagen Golf включается той же кнопкой, что и обогрев водительского сидения, однако его можно отключать отдельно – для этого нужно отключить эту функцию на сенсорном экране мультимедийной системы.
Что касается аудиосистемы: при увеличении скорости автомобиля – увеличивается громкость магнитолы, что также можно отрегулировать в настройках, дабы громкость всегда была на одном уровне. А зажав кнопку «Menu» на штатной магнитоле можно вывести на экран служебную информацию, версию прошивки.
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Включив зажигание, можно нажать на кнопку обнуления пробега, что позволит узнать количество километров, оставшихся до следующего планового технического обслуживания.
Автопроизводители любят добавлять в новые модели «фишки», о которых становится известно лишь после прочтения руководства по эксплуатации, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Ввиду того, что читают его крайне редко, и был составлен список самых интересных секретных функций Volkswagen Golf.
В багажнике «Гольфа» есть по два источника света с каждой стороны. Один из них – тот, что слева – можно вытащить из креплений и использовать в качестве фонарика, причем более мягкий желтый свет сменится на яркий белый.
В нижней левой части передней панели присутствует небольшой мини-бардачок, в котором поместится смартфон или какие-нибудь мелочи, а под передним пассажирским сиденьем есть выдвижная ниша – отлично подойдет для аптечки или огнетушителя.
С камеры внешнего вида на дисплей можно выводить изображение автомобиля сверху или даже переключаться на боковую камеру, дабы наблюдать за бортом автомобиля.
Обогрев руля в Volkswagen Golf включается той же кнопкой, что и обогрев водительского сидения, однако его можно отключать отдельно – для этого нужно отключить эту функцию на сенсорном экране мультимедийной системы.
Что касается аудиосистемы: при увеличении скорости автомобиля – увеличивается громкость магнитолы, что также можно отрегулировать в настройках, дабы громкость всегда была на одном уровне. А зажав кнопку «Menu» на штатной магнитоле можно вывести на экран служебную информацию, версию прошивки.
Читайте также: В Сети обнародовали новые подробности Volkswagen Golf R
Включив зажигание, можно нажать на кнопку обнуления пробега, что позволит узнать количество километров, оставшихся до следующего планового технического обслуживания.
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