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Раздел: Авто  
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В Сети показали новый гиперкар Aston Martin

В Сети показали новый гиперкар Aston MartinAston Martin создает гиперкар 003.

В сети появился эскиз будущего представителя гиперкаров от Aston Martin, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Известно, что британский бренд планирует выпустить 500 экземпляров модели с индексом 003. Появиться этот автомобиль по задумкам изготовителя должен к 2021 году.

В линейке машин подобного класса представитель Aston Martin будет занимать место между Valkyrie и Ferrari 488 с индексом AM9. Однако конструкция мотора у 003 будет совершенно другой.

На своей новинке Aston Martin планирует использовать гибридный вариант, разрабатываемый совместно с компанией Red Bull Racing.

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Основу будет составлять шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом.
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 Теги: Aston Martin, гоиперкар, 003, эскиз

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Сегодня, 15:51 » Автор: Алена Шимко
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