Раздел: Авто
В Сети показали новый гиперкар Aston Martin
Aston Martin создает гиперкар 003.
В сети появился эскиз будущего представителя гиперкаров от Aston Martin, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Известно, что британский бренд планирует выпустить 500 экземпляров модели с индексом 003. Появиться этот автомобиль по задумкам изготовителя должен к 2021 году.
В линейке машин подобного класса представитель Aston Martin будет занимать место между Valkyrie и Ferrari 488 с индексом AM9. Однако конструкция мотора у 003 будет совершенно другой.
На своей новинке Aston Martin планирует использовать гибридный вариант, разрабатываемый совместно с компанией Red Bull Racing.
Читайте также: В Сети показали, каким будет новый внедорожник Aston Martin
Основу будет составлять шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом.
В сети появился эскиз будущего представителя гиперкаров от Aston Martin, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Известно, что британский бренд планирует выпустить 500 экземпляров модели с индексом 003. Появиться этот автомобиль по задумкам изготовителя должен к 2021 году.
В линейке машин подобного класса представитель Aston Martin будет занимать место между Valkyrie и Ferrari 488 с индексом AM9. Однако конструкция мотора у 003 будет совершенно другой.
На своей новинке Aston Martin планирует использовать гибридный вариант, разрабатываемый совместно с компанией Red Bull Racing.
Читайте также: В Сети показали, каким будет новый внедорожник Aston Martin
Основу будет составлять шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом.
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