Раздел: Авто
В Сети раскрыли новые "схемы" ввоза авто на еврономерах в Украину
Как "евробляхи" попадают в Украину.
Для ввоза в Украину автомобилей на европейских номерах созданы разнообразные схемы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Схема №1
Покупатель-украинец решил приобрести хороший автомобиль за невысокую цену. Обратился к товарищу, который предоставляет «информационные услуги по поиску автомобилей» де-юре, а де-факто – ищет Вам машину в Литве, связывается с продавцом, оформляет сделку купли-продажи. Но покупатель не вы, а фирма в Литве.
Авто становится коммерческим. Вы же, документально, оформляетесь как сотрудник такой фирмы и на служебном авто отправляетесь в Украину, работать на эту самую фирму. Конечно, после передачи машины конечному покупателю авто сразу же снимается с регистрации в Литве.
Схема №2
Продавец-иностранец машины вписывает покупателя в техпаспорт. Затем, сам же его и ввозит на территорию Украины. В Украине машина с необходимыми документами передается покупателю. И все, дальше покупатель пользуется машиной до года, перегоняет ее через границу, проходит ТО, оплачивает страховку и так по кругу. Минусы – те же, что и у «литовской схемы», а также то, что, если у продавца машины будут какие-то проблемы и за его грехи авто арестуют, поплатится за это покупатель.
Схема №3
Принцип абсолютно идентичен со способом №1, за исключением того, что расходы на содержание фирмы в Литве несет покупатель. Однако, и проблем со снятием с регистрации такого автомобиля значительно меньше.
Схема №4
Весь смысл того, что болгарские номерные знаки практически идентичны с номерным знаками Украины. И после ввоза в Украину авто из Болгарии, покупатель вешает на авто копии болгарских номеров, но уже украинского формата. При этом, за такое деяние Уголовный кодекс Украины четко предусматривает состав уголовного преступления.
Схема №5
Аналогичная схема, что на авто, которое было ввезено в Украину нерезидентом, фальшивые армейские номера. Это также является уголовно-наказуемым деянием.
Читайте также: Налоговики подсчитали количество нерастаможенных авто в Украине
Схема №6
Абсолютно легальный способ пересечения границы, который предусматривает выезд на авто каждые 5-10 дней.
Для ввоза в Украину автомобилей на европейских номерах созданы разнообразные схемы, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Схема №1
Покупатель-украинец решил приобрести хороший автомобиль за невысокую цену. Обратился к товарищу, который предоставляет «информационные услуги по поиску автомобилей» де-юре, а де-факто – ищет Вам машину в Литве, связывается с продавцом, оформляет сделку купли-продажи. Но покупатель не вы, а фирма в Литве.
Авто становится коммерческим. Вы же, документально, оформляетесь как сотрудник такой фирмы и на служебном авто отправляетесь в Украину, работать на эту самую фирму. Конечно, после передачи машины конечному покупателю авто сразу же снимается с регистрации в Литве.
Схема №2
Продавец-иностранец машины вписывает покупателя в техпаспорт. Затем, сам же его и ввозит на территорию Украины. В Украине машина с необходимыми документами передается покупателю. И все, дальше покупатель пользуется машиной до года, перегоняет ее через границу, проходит ТО, оплачивает страховку и так по кругу. Минусы – те же, что и у «литовской схемы», а также то, что, если у продавца машины будут какие-то проблемы и за его грехи авто арестуют, поплатится за это покупатель.
Схема №3
Принцип абсолютно идентичен со способом №1, за исключением того, что расходы на содержание фирмы в Литве несет покупатель. Однако, и проблем со снятием с регистрации такого автомобиля значительно меньше.
Схема №4
Весь смысл того, что болгарские номерные знаки практически идентичны с номерным знаками Украины. И после ввоза в Украину авто из Болгарии, покупатель вешает на авто копии болгарских номеров, но уже украинского формата. При этом, за такое деяние Уголовный кодекс Украины четко предусматривает состав уголовного преступления.
Схема №5
Аналогичная схема, что на авто, которое было ввезено в Украину нерезидентом, фальшивые армейские номера. Это также является уголовно-наказуемым деянием.
Читайте также: Налоговики подсчитали количество нерастаможенных авто в Украине
Схема №6
Абсолютно легальный способ пересечения границы, который предусматривает выезд на авто каждые 5-10 дней.
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