» » Maserati построила «бунтарский» Ghibli
Раздел: Авто  
0

Maserati построила «бунтарский» Ghibli

Maserati построила «бунтарский» GhibliMaserati представила «очень черную» версию Ghibli.

Седан Maserati Ghibli получит особую версию Ribelle (в переводе с итальянского – бунтарь), тираж которой составит всего 200 экземпляров. Автомобили будут доступны для клиентов марки из Европы, Ближнего Востока и Африки. Седаны особой серии отличаются окрашенным в черный цвет Nero Ribelle кузовом, колесами и отделкой салона.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Заказать Maserati Ghibli особой серии можно будет с любой доступной для седана силовой установкой: бензиновыми моторами 3.0 V6 мощностью 350 и 430 сил, а также 275-сильным дизелем. Особенностями машин серии Ribelle станут эксклюзивные 19-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и двухцветная отделка салона.

Maserati Ghibli Ribelle получат черные дверные панели с красными подлокотниками, спортивный руль с отделкой кожей и подрулевыми лепестками, спортивные сиденья с функцией памяти и электрорегулировками в 12 направлениях, а также табличку с названием версии и порядковым номером автомобиля в серии.

Читайте также: В Сети появились подробности обновления для Maserati Ghibli 2018

В прошлом году Maserati представила «очень черную» версию Ghibli под названием Nerissimo для США и Канады. Такие седаны получили черный окрас кузова, черную глянцевую отделку 20-дюймовых колес, красные тормозные суппорта, а также спортивные сиденья, обшитые черной кожей с красной прострочкой.

Maserati построила «бунтарский» Ghibli
Maserati построила «бунтарский» Ghibli
Maserati построила «бунтарский» Ghibli
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Maserati, Ghibli

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
     266
     0

Похожие новости по теме

Maserati презентовала новую версию Ghibli Ribelle Maserati презентовала новую версию Ghibli Ribelle

Авто получит уникальный дизайн салона.

В Сети появились подробности обновления для Maserati Ghibli 2018 В Сети появились подробности обновления для Maserati Ghibli 2018

По сравнению с предшественником мощность мотора увеличится на 40 лошадиных сил.

Maserati Alfieri получит электрическую версию Maserati Alfieri получит электрическую версию

Maserati выпустит электрокар Alfieri в 2020 году.

Опубликованы первые снимки обновленного Maserati Ghibli Опубликованы первые снимки обновленного Maserati Ghibli

Ghibli получила два новых уровня оснащения – Luxury и Sport.

Mansory «прокачали» седан Maserati Ghibli Mansory «прокачали» седан Maserati Ghibli

Ателье Mansory показало свою версию седана Maserati Ghibli.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх