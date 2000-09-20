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Maserati построила «бунтарский» Ghibli
Maserati представила «очень черную» версию Ghibli.
Седан Maserati Ghibli получит особую версию Ribelle (в переводе с итальянского – бунтарь), тираж которой составит всего 200 экземпляров. Автомобили будут доступны для клиентов марки из Европы, Ближнего Востока и Африки. Седаны особой серии отличаются окрашенным в черный цвет Nero Ribelle кузовом, колесами и отделкой салона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Заказать Maserati Ghibli особой серии можно будет с любой доступной для седана силовой установкой: бензиновыми моторами 3.0 V6 мощностью 350 и 430 сил, а также 275-сильным дизелем. Особенностями машин серии Ribelle станут эксклюзивные 19-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и двухцветная отделка салона.
Maserati Ghibli Ribelle получат черные дверные панели с красными подлокотниками, спортивный руль с отделкой кожей и подрулевыми лепестками, спортивные сиденья с функцией памяти и электрорегулировками в 12 направлениях, а также табличку с названием версии и порядковым номером автомобиля в серии.
Читайте также: В Сети появились подробности обновления для Maserati Ghibli 2018
В прошлом году Maserati представила «очень черную» версию Ghibli под названием Nerissimo для США и Канады. Такие седаны получили черный окрас кузова, черную глянцевую отделку 20-дюймовых колес, красные тормозные суппорта, а также спортивные сиденья, обшитые черной кожей с красной прострочкой.
Седан Maserati Ghibli получит особую версию Ribelle (в переводе с итальянского – бунтарь), тираж которой составит всего 200 экземпляров. Автомобили будут доступны для клиентов марки из Европы, Ближнего Востока и Африки. Седаны особой серии отличаются окрашенным в черный цвет Nero Ribelle кузовом, колесами и отделкой салона.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.
Заказать Maserati Ghibli особой серии можно будет с любой доступной для седана силовой установкой: бензиновыми моторами 3.0 V6 мощностью 350 и 430 сил, а также 275-сильным дизелем. Особенностями машин серии Ribelle станут эксклюзивные 19-дюймовые колеса, красные тормозные суппорты и двухцветная отделка салона.
Maserati Ghibli Ribelle получат черные дверные панели с красными подлокотниками, спортивный руль с отделкой кожей и подрулевыми лепестками, спортивные сиденья с функцией памяти и электрорегулировками в 12 направлениях, а также табличку с названием версии и порядковым номером автомобиля в серии.
Читайте также: В Сети появились подробности обновления для Maserati Ghibli 2018
В прошлом году Maserati представила «очень черную» версию Ghibli под названием Nerissimo для США и Канады. Такие седаны получили черный окрас кузова, черную глянцевую отделку 20-дюймовых колес, красные тормозные суппорта, а также спортивные сиденья, обшитые черной кожей с красной прострочкой.
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