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Раздел: Авто  
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Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30

Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30Автомобиль получит электронноуправляемый дифференциал повышенного трения.

Компания Hyundai представила новую «заряженную» модель – i30 Fastback N. Мировая премьера автомобиля, способного конкурировать со Skoda Octavia RS, состоится на моторшоу в Париже.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на motor.ru.

Новинка оснащена той же силовой установкой, что и «горячий» хэтчбек i30. Под капотом автомобиля расположена двухлитровая бензиновая «турбочетверка», которая выдает 250 лошадиных сил и 353 Нм крутящего момента (378 Нм в режиме кратковременного увеличения мощности overboost). Двигатель переднеприводного фастбека работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач с функцией автоматической перегазовки при переключении «вниз».

Для модели предлагается спорт-пакет Performance Package, с которым отдача мотора возрастет до 275 лошадиных сил. Также такой автомобиль получит электронноуправляемый дифференциал повышенного трения, активную выпускную систему, более мощные тормоза и 19-дюймовые колесные диски с покрышками Pirelli P Zero.

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Базовый вариант Hyundai i30 Fastback N наберет «сотню» за 6,4 секунды. Со спорт-пакетом – за 6,1 секунды. Максимальная скорость у обеих машин одинаковая – 250 километров в час.

Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30
Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30
Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30
Hyundai раскрыла «заряженный» фастбек i30
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 Теги: Hyundai, i30

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Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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