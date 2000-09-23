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Пикап Chevrolet поставили на шесть колес

Пикап Chevrolet поставили на шесть колес Ходовая часть автомобиля подверглась значительному тюнингу.

Тюнеры из американского ателье Hennessey Performance превратили пикап Chevrolet Silverado 2019 модельного года в полноприводного шестиколесного гиганта Hennessey Goliath 6x6, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Chevrolet Silverado четверного поколения дебютировал на автосалоне в Детройте в январе этого года. Преображению техасские тюнеры подвергли пикап в комплектации Trail Boss с пакетом Z71. В результате у него появилась третья ось, увеличенный на 203 мм дорожный просвет, новые бамперы, дополнительная светодиодная оптика, фирменные 20-дюймовые колесные диски Hennessey и 37-дюймовые внедорожные шины BFG, а также трубчатые дуги за кабиной и увеличенная грузовая платформа.

Стандартный V8 6.2 тюнеры дополнили механическим нагнетателем HPE700 и новой выпускной системой из нержавейки. В результате мощность "восьмерки" выросла с 426 до 715 л.с., а максимальный крутящий момент – со 675 до 915 Нм. Ожидается, что несмотря на существенное увеличение веса, с места до 96 км/ч шестиколесный гигант сможет разгоняться менее чем за 4 секунды.

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Тираж Hennessey Goliath 6X6 ограничат 24 единицами. Базовая версия оценена в $375 тысяч, включая стоимость пикапа Chevrolet Silverado 2019 модельного года. За доплату тюнеры увеличат мощность мотора до 819 л.с., установят усиленные тормоза Brembo и перешьют салон по индивидуальному проекту. Приобрести автомобиль можно у Hennessey Performance Engineering или у официальных дилеров Chevrolet. Goliath 6X6 доставят в любой уголок планеты.

Пикап Chevrolet поставили на шесть колес
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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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