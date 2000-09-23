» » Названы самые продаваемые автомобили в Европе
Раздел: Авто  
0

Названы самые продаваемые автомобили в Европе

Названы самые продаваемые автомобили в Европе Эксперты опубликовали рейтинг, основанный на статистике.

Первое место по количеству реализованных авто в SUV- сегменте досталось японскому кроссоверу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Согласно данным, предоставленным специалистами аналитического агентства «Автостат», лидером по продажам в августе по-прежнему является Volkswagen Golf. В последний месяц лета 34 659 автолюбителей остановили свой выбор на данной модели, что соответствует росту продаж на 11%.

Далее идет Renault Clio, который был реализован в количестве 25 734 экземпляра и демонстрирует рост продаж на 54%. Замыкает тройку лидеров кроссовер Nissan Qashqai, который приобрели 24 407 европейцев, улучшив результат на 97%.

Читайте также: Пикап Chevrolet поставили на шесть колес

Также эксперты отметили следующие модели: Volkswagen Polo (21 325 штук; +69%), Renault Captur (20 479 штук; +106%).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Nissan Qashqai, продажи

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
     475
     0

Похожие новости по теме

Названы самые востребованные автомобили Европы Названы самые востребованные автомобили Европы

Рейтинг составили независимые эксперты.

Названы самые популярные автомобили на европейском рынке Названы самые популярные автомобили на европейском рынке

В Сети был представлен свежий рейтинг популярных брендов авто.

Названы самые популярные авто в Европе Названы самые популярные авто в Европе

Исследовательская компания JATO Dynamics опубликовала свежий рейтинг популярности авто в Европе по итогам мая

Названы самые популярные автомобили в Европе Названы самые популярные автомобили в Европе

В минувшем году европейцы приобрели 492 952 экземпляров Volkswagen Golf.

Названы самые популярные автомобили в Европе Названы самые популярные автомобили в Европе

Самым популярным автомобилем стал Volkswagen Golf.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх