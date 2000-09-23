Раздел: Авто
Эксперты составили список б/у машин, продающихся быстрее всего
Эти автомобили будет легко продать после использования.
Трудно заранее угадать, какой подержанный автомобиль можно быстро продать. Однако, есть некоторые модели, в которых покупатели заинтересованы больше всего. Эксперты составили ТОП-10 подержанных автомобилей, продающихся быстрей всего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
1. Toyota Prius C: 29,6 дней
Всего 29,6 дней в среднем требуется для того, чтобы продать компактный Prius C (см. фото вверху). Как всегда Toyota оказалась «на высоте». Популярность Prius пока не ставится под сомнения. Эта модель является лидером в своем сегменте.
2. Tesla Model S: 32,4 дня
Спрос на Tesla Model S превышает предложение, поэтому данная модель так хорошо продается. Вскоре появится Model S, что может, наверное, привести к снижению спроса на Model S.
3. BMW i3: 33,4 дня
Новый BMW i3 стоит около 53 000 долларов, что, конечно же, дорого. А вот подержанный i3 можно купить в 2 раза дешевле – за 23 964 долларов.
4. Toyota Prius: 33,4 дня
Toyota Prius стал первым в мире серийным массовым гибридным автомобилем. Свою популярность он сохраняет до сих пор. Судя по всему, у владельцев Prius нет никаких проблем с его продажей.
5. Chevrolet Volt: 34,3 дней
Подзаряжаемый гибрид Chevrolet Volt недавно обновили. У него стала более мощная батарея, благодаря чему увеличился запас хода на электромоторе. Стоит такой автомобиль около 40 тыс. долларов, но, как видим, на продажах это не отражается.
6. Volkswagen Golf R: 34,4 дней
Volkswagen Golf R – это настоящий «горячий» хэтчбек. Кому-то он может показаться слишком дорогим, но высокопроизводительные модели все такие. VW постоянно обновляет Golf R, так что он остается на высоком уровне.
7. Honda Civic: 34,7 дней
Обновленный Honda Civic появился в 2015 году. Эта модель стала гораздо более привлекательной для покупки, чем раньше. Это отражается на продажах. Рекомендуем обратить внимание на версии Civic Si и Type R.
8. Toyota Corolla: 34,9 дней
Компактная Toyota Corolla уже давно находится на рынке. Хороший спрос на эту модель обеспечивается качеством компании Toyota. Но в последнее время у нее появилось много конкурентов. Это может привести к снижению спроса на Corolla.
9. Honda Accord: 35,5 дней
Среднеразмерный седан Honda Accord давно пользуется хорошим спросом. Его ценят за надежность и доступную цену. Снижение спроса на седаны не повлияло на популярность Accord.
10. Hyundai Veloster Turbo: 36 дней
Для того, чтобы продать маленький подержанный Hyundai Veloster Turbo, нужно в среднем 36 дней.
Читайте также: Названы самые продаваемые автомобили в Европе
Даже удивительно, что эта модель так популярна на рынке б/у автомобилей. Возможно, всё дело в небольшой цене.
Трудно заранее угадать, какой подержанный автомобиль можно быстро продать. Однако, есть некоторые модели, в которых покупатели заинтересованы больше всего. Эксперты составили ТОП-10 подержанных автомобилей, продающихся быстрей всего, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AutoDriving.
1. Toyota Prius C: 29,6 дней
Всего 29,6 дней в среднем требуется для того, чтобы продать компактный Prius C (см. фото вверху). Как всегда Toyota оказалась «на высоте». Популярность Prius пока не ставится под сомнения. Эта модель является лидером в своем сегменте.
2. Tesla Model S: 32,4 дня
Спрос на Tesla Model S превышает предложение, поэтому данная модель так хорошо продается. Вскоре появится Model S, что может, наверное, привести к снижению спроса на Model S.
3. BMW i3: 33,4 дня
Новый BMW i3 стоит около 53 000 долларов, что, конечно же, дорого. А вот подержанный i3 можно купить в 2 раза дешевле – за 23 964 долларов.
4. Toyota Prius: 33,4 дня
Toyota Prius стал первым в мире серийным массовым гибридным автомобилем. Свою популярность он сохраняет до сих пор. Судя по всему, у владельцев Prius нет никаких проблем с его продажей.
5. Chevrolet Volt: 34,3 дней
Подзаряжаемый гибрид Chevrolet Volt недавно обновили. У него стала более мощная батарея, благодаря чему увеличился запас хода на электромоторе. Стоит такой автомобиль около 40 тыс. долларов, но, как видим, на продажах это не отражается.
6. Volkswagen Golf R: 34,4 дней
Volkswagen Golf R – это настоящий «горячий» хэтчбек. Кому-то он может показаться слишком дорогим, но высокопроизводительные модели все такие. VW постоянно обновляет Golf R, так что он остается на высоком уровне.
7. Honda Civic: 34,7 дней
Обновленный Honda Civic появился в 2015 году. Эта модель стала гораздо более привлекательной для покупки, чем раньше. Это отражается на продажах. Рекомендуем обратить внимание на версии Civic Si и Type R.
8. Toyota Corolla: 34,9 дней
Компактная Toyota Corolla уже давно находится на рынке. Хороший спрос на эту модель обеспечивается качеством компании Toyota. Но в последнее время у нее появилось много конкурентов. Это может привести к снижению спроса на Corolla.
9. Honda Accord: 35,5 дней
Среднеразмерный седан Honda Accord давно пользуется хорошим спросом. Его ценят за надежность и доступную цену. Снижение спроса на седаны не повлияло на популярность Accord.
10. Hyundai Veloster Turbo: 36 дней
Для того, чтобы продать маленький подержанный Hyundai Veloster Turbo, нужно в среднем 36 дней.
Читайте также: Названы самые продаваемые автомобили в Европе
Даже удивительно, что эта модель так популярна на рынке б/у автомобилей. Возможно, всё дело в небольшой цене.
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