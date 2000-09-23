Раздел: Авто
Обновленный Hyundai получил "трехэтажную" оптику
Новый Santa Fe доступен в бензиновой и дизельной версии.
Модель Santa Fe - это первый кроссовер корейского автобренда. Четвертое поколение в линейке стало первооткрывателем нового стиля. Речь идет о новомодной многоярусности оптики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Так у обсуждаемой модели таких ярусов три. В верхней точке размещены ходовые огни и габариты. Ниже конструкторы установили собственно сами фары ближнего и дальнего света.
Эксперты отмечают, что низкая посадка фар создает проблемы при движении ночью, т.к. неровности на дороге скрадываются в тени.
В моторной линейке предложены 2,-литровые бензиновый агрегат и дизель. Первый выдает 188 л.с. Второй рассчитан на мощность 200 л.с. Трансмиссия бензинового мотора представлена шестиступенчатой АКПП, а для дизеля предлагается восьмиступенчатая коробка-автомат.
Удлиненной версии Hyundai Santa Fe пока что не планируется. А в плане опции вам могут предложить третий ряд сидений в теперешнем кузове. Это не практично и не удобно.
Читайте также: Летающая машина впервые запущена в серийное производство
По мнению автоэкспертов такой автомобиль хорош только в городской черте. И то, если дороги в вашем городе в исправном состоянии.
Модель Santa Fe - это первый кроссовер корейского автобренда. Четвертое поколение в линейке стало первооткрывателем нового стиля. Речь идет о новомодной многоярусности оптики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
Так у обсуждаемой модели таких ярусов три. В верхней точке размещены ходовые огни и габариты. Ниже конструкторы установили собственно сами фары ближнего и дальнего света.
Эксперты отмечают, что низкая посадка фар создает проблемы при движении ночью, т.к. неровности на дороге скрадываются в тени.
В моторной линейке предложены 2,-литровые бензиновый агрегат и дизель. Первый выдает 188 л.с. Второй рассчитан на мощность 200 л.с. Трансмиссия бензинового мотора представлена шестиступенчатой АКПП, а для дизеля предлагается восьмиступенчатая коробка-автомат.
Удлиненной версии Hyundai Santa Fe пока что не планируется. А в плане опции вам могут предложить третий ряд сидений в теперешнем кузове. Это не практично и не удобно.
Читайте также: Летающая машина впервые запущена в серийное производство
По мнению автоэкспертов такой автомобиль хорош только в городской черте. И то, если дороги в вашем городе в исправном состоянии.
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