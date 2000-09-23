» » Обновленный Hyundai получил "трехэтажную" оптику
Раздел: Авто  
0

Обновленный Hyundai получил "трехэтажную" оптику

Обновленный Hyundai получил "трехэтажную" оптику Новый Santa Fe доступен в бензиновой и дизельной версии.

Модель Santa Fe - это первый кроссовер корейского автобренда. Четвертое поколение в линейке стало первооткрывателем нового стиля. Речь идет о новомодной многоярусности оптики, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Так у обсуждаемой модели таких ярусов три. В верхней точке размещены ходовые огни и габариты. Ниже конструкторы установили собственно сами фары ближнего и дальнего света.

Эксперты отмечают, что низкая посадка фар создает проблемы при движении ночью, т.к. неровности на дороге скрадываются в тени.

В моторной линейке предложены 2,-литровые бензиновый агрегат и дизель. Первый выдает 188 л.с. Второй рассчитан на мощность 200 л.с. Трансмиссия бензинового мотора представлена шестиступенчатой АКПП, а для дизеля предлагается восьмиступенчатая коробка-автомат.

Удлиненной версии Hyundai Santa Fe пока что не планируется. А в плане опции вам могут предложить третий ряд сидений в теперешнем кузове. Это не практично и не удобно.

Читайте также: Летающая машина впервые запущена в серийное производство

По мнению автоэкспертов такой автомобиль хорош только в городской черте. И то, если дороги в вашем городе в исправном состоянии.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Hyundai, оптика

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 07:55 » Автор: Евгений Шевченко
     587
     0

Похожие новости по теме

В Китае представили альтернативу популярной модели Hyundai В Китае представили альтернативу популярной модели Hyundai

Автомобиль очень похож на новое поколение Hyundai Santa Fe.

В Женеве показали новый Hyundai Santa Fe В Женеве показали новый Hyundai Santa Fe

Кроссовер четвертого поколения был представлен живьем впервые.

Hyundai модернизировала кроссовер Grand Santa Fe Hyundai модернизировала кроссовер Grand Santa Fe

Южнокорейская компания Hyundai Motor Company выводит на «домашний» рынок модернизированный внедорожник Hyundai Maxcruz 2018 модельного года.

Hyundai представила лимитированную новинку Hyundai представила лимитированную новинку

Компания Hyundai представила модификацию Grand Santa Fe, которая будет выпущена ограниченным тиражом.

В Корее показали обновленный Hyundai Santa Fe В Корее показали обновленный Hyundai Santa Fe

Автомобиль изменился не только внешне, но и внутри.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх