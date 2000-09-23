» » Mercedes научит свои авто избегать опасных дорог
Раздел: Авто  
0

Mercedes научит свои авто избегать опасных дорог

Mercedes научит свои авто избегать опасных дорогМир весьма не безопасное место, особенно если вы водите дорогой Mercedes.

Mercedes используют данные о преступлениях, чтобы избежать опасных улиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.

Автопреступления не являются чем-то новым, перевод немецкий производитель премиум-класса хочет, чтобы они ушли в прошлое и разрабатывают новое приложение, которое поможет водителям избежать опасных место при поиске парковки.

Используя статистику полиции, программное обеспечение будет создавать базу данных о местах с более высокой вероятностью столкнуться с вандализмом, нападениями и другими преступлениями.

Приложение должно быть готово для моделей нового поколения производителя и будет использовать систему цветовых уровней, чтобы отражать степень безопасности в определенных местах.

«Мы можем выбрать место для парковки и проанализировать, сколько преступлений произошло в этой области за последние недели. Зеленый означает, что этот район безопасен, поэтому мы предлагаем вам парковать там. Желтый означает «все в порядке, но стоит подумать, красный - «вам не стоит туда двигаться», - заявили в компании Mercedes-Вenz.

Система будет разрабатываться для ограниченного количества регионов по всему миру, где данные о преступности общедоступны. Она будет предлагаться через специализированный магазин приложений Mercedes-Benz.

Также система предоставит информацию, такую как: расстояние до конечного пункта назначения, плата за парковку и пробки.

В компании отмечают перспективность проекта.

Читайте также: Во Львове Mercedes въехал в авто полиции: двое пострадавших

Между тем, Mercedes также работает над новой «надежной» программной платформой, которая позволит пользователям активировать или деактивировать различные функции в своем автомобиле в соответствии с их предпочтениями.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Mercedes, приложение, дороги, преступления, безопасность

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:30 » Автор: Алена Шимко
     121
     0

Похожие новости по теме

Началось тестирование нового Mercedes-Benz GLB Началось тестирование нового Mercedes-Benz GLB

Компания Mercedes начала тестировать новое авто.

Купе Mercedes-Benz E-Class нового поколения замечено на тестах Купе Mercedes-Benz E-Class нового поколения замечено на тестах

Автопроизводитель Mercedes-Benz готовит новое поколение купе E-Class Coupe.

Mercedes-Benz A-Class будет трехдверным Mercedes-Benz A-Class будет трехдверным

Стало известно, каким будет новое поколение Mercedes-Benz A-Class.

Состоялась презентация нового поколения Mercedes-Benz G63 Состоялась презентация нового поколения Mercedes-Benz G63

Mercedes-Benz продемонстрировал новое поколение легендарного внедорожника G63.

Водители Mercedes-Benz смогут общаться между собой Водители Mercedes-Benz смогут общаться между собой

Производитель Mercedes-Benz уже к концу текущего года планирует «научить» свои серийные модели общаться между собой. Специалисты компании на данный момент занимаются разработкой технологии, которая позволит водителям и автомобилям сообщать друг другу важную информацию, касающуюся различный опасных ситуаций на дорогах. Новая

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх