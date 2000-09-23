Mercedes научит свои авто избегать опасных дорог

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Производитель Mercedes-Benz уже к концу текущего года планирует «научить» свои серийные модели общаться между собой. Специалисты компании на данный момент занимаются разработкой технологии, которая позволит водителям и автомобилям сообщать друг другу важную информацию, касающуюся различный опасных ситуаций на дорогах. Новая