Раздел: Авто
Mercedes научит свои авто избегать опасных дорог
Мир весьма не безопасное место, особенно если вы водите дорогой Mercedes.
Mercedes используют данные о преступлениях, чтобы избежать опасных улиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Автопреступления не являются чем-то новым, перевод немецкий производитель премиум-класса хочет, чтобы они ушли в прошлое и разрабатывают новое приложение, которое поможет водителям избежать опасных место при поиске парковки.
Используя статистику полиции, программное обеспечение будет создавать базу данных о местах с более высокой вероятностью столкнуться с вандализмом, нападениями и другими преступлениями.
Приложение должно быть готово для моделей нового поколения производителя и будет использовать систему цветовых уровней, чтобы отражать степень безопасности в определенных местах.
«Мы можем выбрать место для парковки и проанализировать, сколько преступлений произошло в этой области за последние недели. Зеленый означает, что этот район безопасен, поэтому мы предлагаем вам парковать там. Желтый означает «все в порядке, но стоит подумать, красный - «вам не стоит туда двигаться», - заявили в компании Mercedes-Вenz.
Система будет разрабатываться для ограниченного количества регионов по всему миру, где данные о преступности общедоступны. Она будет предлагаться через специализированный магазин приложений Mercedes-Benz.
Также система предоставит информацию, такую как: расстояние до конечного пункта назначения, плата за парковку и пробки.
В компании отмечают перспективность проекта.
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Между тем, Mercedes также работает над новой «надежной» программной платформой, которая позволит пользователям активировать или деактивировать различные функции в своем автомобиле в соответствии с их предпочтениями.
Mercedes используют данные о преступлениях, чтобы избежать опасных улиц, передает Хроника.инфо со ссылкой на Аvtodream.
Автопреступления не являются чем-то новым, перевод немецкий производитель премиум-класса хочет, чтобы они ушли в прошлое и разрабатывают новое приложение, которое поможет водителям избежать опасных место при поиске парковки.
Используя статистику полиции, программное обеспечение будет создавать базу данных о местах с более высокой вероятностью столкнуться с вандализмом, нападениями и другими преступлениями.
Приложение должно быть готово для моделей нового поколения производителя и будет использовать систему цветовых уровней, чтобы отражать степень безопасности в определенных местах.
«Мы можем выбрать место для парковки и проанализировать, сколько преступлений произошло в этой области за последние недели. Зеленый означает, что этот район безопасен, поэтому мы предлагаем вам парковать там. Желтый означает «все в порядке, но стоит подумать, красный - «вам не стоит туда двигаться», - заявили в компании Mercedes-Вenz.
Система будет разрабатываться для ограниченного количества регионов по всему миру, где данные о преступности общедоступны. Она будет предлагаться через специализированный магазин приложений Mercedes-Benz.
Также система предоставит информацию, такую как: расстояние до конечного пункта назначения, плата за парковку и пробки.
В компании отмечают перспективность проекта.
Читайте также: Во Львове Mercedes въехал в авто полиции: двое пострадавших
Между тем, Mercedes также работает над новой «надежной» программной платформой, которая позволит пользователям активировать или деактивировать различные функции в своем автомобиле в соответствии с их предпочтениями.
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